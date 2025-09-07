İlker Arslan Gözaltına Alındı, Soruşturma Var

GÖREVDEN UZAKLAŞTIRILDI

Antalya Emniyet Müdürü İlker Arslan, Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen bir soruşturma çerçevesinde İçişleri Bakanlığı tarafından görevden alındı. Arslan’ın açığa alınmasının ardından gözaltı kararı da çıktı. Üstelik Arslan’ın eşi için de gözaltı kararı verildi. Soruşturmanın kapsamı da netleşti. Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimat yazısına göre, Antalya Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik yolsuzluk soruşturması çerçevesinde Arslan’a “rüşvet almaya aracılık etmek, nitelikli dolandırıcılık ve haksız mal edinme” suçlamalarıyla gözaltına alınması yönünde bir talimat verildi.

KAÇIŞ İDDİALARI

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen bu soruşturma çerçevesinde, İçişleri Bakanlığı’nca görevden uzaklaştırılan İlker Arslan’ın Ankara’da bulunduğu tespit edildi. Ankara İl Emniyet Müdürlüğü yetkilileri, Arslan’ı kolluk birimine davet etti. Ancak, bir süre sonra Arslan’ın cep telefonunu kapatıp kayıplara karıştığı bilgisi alındı ve bu nedenle hakkında yakalama emri çıkarıldı. Arslan’ın Ankara’ya gitmesi üzerine, Antalya Emniyet Müdürlüğü envanterinde bulunan aracının PTS analizleriyle Cihanbeyli ilçesinde durduruldu. Araçta bulunan kişinin kardeşi C.T.A. olduğu ve Arslan’ın araçta bulunmadığı da tespit edildi.

KARİYERİ HAKKINDA BİLGİLER

İlker Arslan, 1994 yılında Polis Akademisi’nden Komiser Yardımcısı rütbesiyle mezun olarak ilk görevine Ankara İl Emniyet Müdürlüğünde başladı. Kariyeri boyunca Emniyet Genel Müdürlüğü, Siirt ve Ankara’da çeşitli görevlerde yer aldı. 2016-2021 yılları arasında Tanık Koruma Daire Başkanlığı görevini üstlenen Arslan, 2021-2024 yılları arasında Kuzey Makedonya’nın Üsküp Büyükelçiliği’nde İçişleri Müşaviri olarak görev yaptı. 16 Ağustos 2024 tarihinde Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Antalya İl Emniyet Müdürü olarak atanmıştı. Ancak, bugün yapılan açıklamayla İçişleri Bakanlığı tarafından görevden uzaklaştırıldığı bildirildi.