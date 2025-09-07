İlker Arslan, rüşvet suçlamasıyla tutuklandı. Antalyalı eski müdür hakkında neler oldu?

SUÇLAMALAR VE TUTUKLAMA SÜRECİ

“Rüşvet almaya aracılık etmek, nitelikli dolandırıcılık ve haksız mal edinme” suçlamalarıyla görevden alınan ve ardından gözaltı kararı çıkarılan İlker Arslan, bugün tutuklandı. Dosyadan sızan bilgilere göre, eski Antalya Emniyet Müdürü’nün bir rüşvet çarkıyla ilişkili olduğuna dair ciddi iddialar bulunuyor. İş insanları, Fazlı A. aracılığıyla belediyede işlerinin kolaylaştığını ifade etti. Ayrıca, 10 milyon liraya yakın bir tutarın İlker Arslan’ın masrafları için iş insanlarından talep edildiği öğrenildi. Arslan’ın eşi M.A., çocuklarına Döşemealtı’nda 1+1 daire aldıklarını ve ödemelerin taksitli olarak bir aile dostlarının firmasına yapıldığını belirtmiş. Arslan’ın üzerine kayıtlı olan aracın Makedonya’da görev yaptığı dönemde alındığı ifade ediliyor. MASAK raporu, bu aracın gümrükleme hizmet bedeli olarak 997 bin lira yine iş insanı F.A. tarafından ödendiğini gösteriyor. Raporda ayrıca, A.’nın Arslan’ın hesabına 250 bin lira gönderdiği bilgisi de yer alıyor. Fazlı Ateş, tüm iddiaları reddederek, A. ile 30 yıllık dost olduklarını ve A.’nın eşi M.A.’yı kısa süreliğine kendi şirketinde sigortalı gösterdiğini savunuyor. Arslan ise, eşine yapılan ödemelerin F.A.’nın şirketinde çalışmasından kaynaklandığını öne sürüyor.

ANTALYA’YA TESLİM OLDU

Arslan, gözaltı kararı Ankara’ya iletilmesine rağmen Antalya’da teslim olmayı tercih etti. Ankara İl Emniyeti, Arslan’ı çağırdı fakat kendisi telefonu kapatıp bu isteğe olumlu yanıt vermedi. Hakkında verilen yakalama kararı sonrasında, gece saatlerinde Antalya Emniyeti’ne teslim oldu. Yakalama arzusuyla Arslan, polise bir manevra yapmaya çalıştı. Arslan’ın kendisine çok benzeyen kardeşini aracıyla yolda çıkardığı anlaşıldı. Ekipler, Arslan’ın şahsi aracının Niğde otoyolunda yüksek hızda seyrettiğini tespit etti. Takip sonrasında araç durduruldu ve araçtan çıkan Arslan’ın kardeşi, suçluyu kayırmaktan gözaltına alındı. Arslan, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

OLAYIN GEÇMİŞİ

Emniyet Genel Müdürlüğü, ilk açıklamasında “Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülmekte olan soruşturma kapsamında Antalya İl Emniyet Müdürü İlker Arslan, İçişleri Bakanlığı tarafından görevden uzaklaştırılmıştır.” dedi. Bu açıklamanın ardından akşam saatlerinde Arslan hakkında gözaltı kararı alındı. Edinilen bilgilere göre, Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı, Antalya Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik yürütülen yolsuzluk ve rüşvet soruşturması çerçevesinde Arslan hakkında gözaltı kararı verdi. Başkan Muhittin Böcek’in 5 Temmuz 2025’te “rüşvet almak” suçlamasıyla tutuklanmasının ardından bazı gelişmeler yaşandı. Böcek’in İçişleri Bakanlığı onayıyla 6 Temmuz 2025’de görevden uzaklaştırılması sonrası yapılan incelemelerde, bir iş insanı ile belediye iştiraklerinden ihale alan E.T.’nin ifadelerinde Arslan’ın adı geçti.

EŞİNE MAAŞ VE SUÇLAMALAR

İfadelerde, Arslan’ın Fazlı A. ile aracılığıyla rüşvet ve çıkar ilişkilerine girdiği iddia ediliyor. Yapılan incelemelerde, Fazlı A.’nın Arslan’a veya ailesine para transferi yaptığı, buna ek olarak Arslan’ın eşinin geçmişte Fazlı A.’ya ait şirkette sigortalı olduğu ve maaş adı altında ödeme aldığı belirlendi. Bu gelişmelerin ardından, Emniyet Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu tarafından görevden uzaklaştırıldığı tespit edilen İlker Arslan’ın gözaltına alınması talimatı verildi. Savcılık, Fazlı A.’nın da rüşvete aracılık ve nitelikli dolandırıcılık suçları nedeniyle gözaltına alınması için talimat verdi.

İLKER ARSLAN’IN KARYERİ

Antalya Emniyet Müdürü İlker Arslan, 1994 yılında Polis Akademisi’nden Komiser Yardımcısı rütbesiyle mezun oldu ve ilk görevine Ankara İl Emniyet Müdürlüğü’nde başladı. Kariyeri süresince Emniyet Genel Müdürlüğü, Siirt ve Ankara’da çeşitli görevlerde bulundu. 2016-2021 yılları arasında Tanık Koruma Daire Başkanı olarak görev yapan Arslan, 2021-2024 yılları arasında Kuzey Makedonya’nın Üsküp Büyükelçiliği’nde İçişleri Müşaviri olarak çalıştı. 16 Ağustos 2024 tarihli Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Antalya İl Emniyet Müdürü olarak atandı. Bugün açıklanan kararla İçişleri Bakanlığı tarafından görevden uzaklaştırılmış oldu.