İlker Arslan Tutuklandı, Rüşvet Soruşturması

RÜŞVET SORUŞTURMASI KAPSAMINDA GÖREVDEN UHAKTA KALDI

Rüşvet soruşturması çerçevesinde görevinden uzaklaştırılan Antalya Emniyet Müdürü İlker Arslan’ın tutuklanmasına karar verildi. Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü bu soruşturma sonucunda, İçişleri Bakanlığı tarafından Arslan görevden alındı. Açığa alınmasının ardından, Arslan ve eşi hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. Gözaltı kararını alan İlker Arslan’ın Antalya’da teslim olduğu belirtildi. Emniyet işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Arslan’ın savcıya ifade vermeye başladığı ifade ediliyor.

TUTUKLAMA KARARLARI GÜNDEME GELİYOR

Savcılıktaki ifadelerin sonrasında, Antalya Emniyet Müdürlüğü görevinden uzaklaştırılan İlker Arslan ile iş insanı Fazlı Ateş, rüşvet soruşturması sebebiyle tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edildi. Antalya Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik yürütülen rüşvet soruşturmasında, iş adamı Fazlı Ateş ile İlker Arslan’ın tutuklandığı belirtildi. Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatına göre, Arslan’a verilen gözaltı kararının gerekçesi olarak, Antalya Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik yapılan yolsuzluk soruşturması kapsamında “rüşvet almaya aracılık etmek, nitelikli dolandırıcılık ve haksız mal edinme” suçlamaları öne sürüldü.

KARİYERİNE KISACA BİR GÖZ ATILDIĞINDA

İlker Arslan, 1994 yılında Polis Akademisi’nden Komiser Yardımcısı olarak mezun oldu ve ilk görevine Ankara İl Emniyet Müdürlüğü’nde başladı. Gün içerisinde sırasıyla Emniyet Genel Müdürlüğü, Siirt ve Ankara gibi çeşitli birimlerde çalıştı. Ayrıca, 2016-2021 yılları arasında Tanık Koruma Daire Başkanı olarak görev yaptı. 2021-2024 yılları arasında ise 3 yıl Kuzey Makedonya Üsküp Büyükelçiliği İçişleri Müşaviri olarak görevini sürdürdü. 16.08.2024 tarihli Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile Antalya İl Emniyet Müdürü olarak atandı. İlker Arslan, Sivas doğumlu olup evli ve 3 çocuk babasıdır.