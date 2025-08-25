İlker Ayrık, Balıkesir Lisesi’ni Ziyaret Etti

ÜNLÜ İSİMDEN ANLAMLI ZİYARET

Balıkesir Lisesi, bugün önemli bir etkinliğe ev sahipliği yaptı. Ünlü oyuncu ve sunucu İlker Ayrık, mezun olduğu bu okula gelerek öğretmenleri ve okul personeli ile bir araya geldi. Buluşma, Okul Müdürü Ahmet Demiroğlu, müdür yardımcıları ve diğer idari personelin katılımıyla samimi bir ortamda gerçekleşti.

ÖĞRENLİK HATIRALARI VE SANAT YAŞAMI

İlker Ayrık, burada öğrencilik dönemine ait anılarını paylaşırken sanat yaşamı ve tecrübeleri üzerine de keyifli bir sohbet yaptı. Balıkesir Lisesi yönetimi, bu anlamlı ziyaretin ardından İlker Ayrık’a duydukları mutluluğu ifade ederek kendisine teşekkür etti.