İlker Başbuğ’dan Dikkat Çeken Paylaşım

PROTESTOLARIN YANKILARI

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alınması ve tutuklanması sonrası başlayan protestolar devam ediyor. Bu süreçte gözaltına alınan üniversite öğrencilerinden 301’inin tutuklanmasıyla ilgili tartışmalar sürüyor. Emekli Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ, bu olayla ilgili olarak günler sonra dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.

TUTUKSUZ YARGILANMA TALEBİ

Sağlık sorunları da bulunan İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat ile üniversite öğrencilerinin tutuksuz yargılanmaları gerektiğini dile getiren İlker Başbuğ, “İnsanın kendini ailelerin yerine koyduğunda, gönlünden Mahir Polat’ın ve üniversiteli gençlerin tutuksuz yargılanması geçiyor” şeklinde ifadeler kullanarak durumu eleştirdi. Başbuğ’un bu paylaşımı, günler sonra gerçekleştirdiği için birçok takipçisinin dikkatini çekti.

TAKİPÇİLERDEN SERT TEPKİLER

İlker Başbuğ’un paylaşımının ardından kullanıcılar farklı yorumlar yaparak tepkilerini ifade etti. Gönderinin altına yorum yapan takipçiler, “Çok şiddetli tepki bu. Biraz yumuşak bir tepki verseydiniz keşke…”, “Her şeyin sorumlusu sensin,” “Konuşmak için çok geç,” “İmamoğlu’nun ailesi yok galiba,” “Kendini ailelerin yerine koymadan konuşamayacak kadar neden korkuyorsun?” ve “Oo paşam hoş geldin, çay verelim mi?” gibi ifadelerle memnuniyetsizliklerini dile getirdi.