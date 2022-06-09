İlker Başbuğ’a hapis şoku

Eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ hakkında 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası isteniyor.

Eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ’un bir röportajda söylediği sözler nedeniyle yargılandığı davada mütalaa açıklandı. Duruşma savcısı Başbuğ’un, “halkı kin ve düşmanlığa tahrik ve aşağılama” suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılmasını talep etti.

Eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ hakkında, “Türkiye Cumhuriyeti’nde Güç Odaklarının Mücadelesi” isimli kitabı ile ilgili bir gazeteye verdiği röportajda, “darbe” imasında bulunduğu iddiasıyla, “halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama” suçundan dava açılmıştı. İstanbul 2. Asliye Ceza Mahkemesi’nde bugün görülen duruşmaya İlker Başbuğ katılmadı. Taraf avukatlarının hazır bulunduğu duruşmada, Cumhuriyet Savcısı esasa ilişkin mütalaasını okudu. İlker Başbuğ’un suça konu sözleri ile darbe imasında bulunduğu belirtilen mütalaada, “Sanık tarafından sarf edilen sözlerin eleştiri ve düşünce özgürlüğü sınırlarını aşar nitelikte olduğu, söz konusu beyanların kamuoyu ve toplumun bir kesimi tarafından tepki ile karşılandığı” denildi. Mütalaada İlker Başbuğ’un, “halkı kin ve düşmanlığa tahrik ve aşağılama” suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası talep etti.