İlknur Ç.’ye Cezası Uygulandı

KÖPEKLERİN SAĞLIKSIZ ŞARTLARDA TUTULMASI

İzmir’in Bayraklı ilçesinde, 20 köpeği uygun olmayan koşullarda tutan İlknur Ç.’ye 830 bin 880 TL idari para cezası verildi. Fuat Edip Baksı Mahallesi’ndeki bir evden gelen kötü kokular ve havlama sesleri, çevre sakinlerini endişelendirdi. Bu nedenle, 3 Eylül tarihinde durumu İlçe Tarım Müdürlüğü ve Hayvan Hakları Federasyonu (HAYTAP) ekiplerine bildirdiler.

HAYTAP EKİPLERİNİN MÜDAHALESİ

İhbar üzerine adrese gelen HAYTAP ekipleri, gerçekleştirdikleri incelemede farklı cinslerden toplam 20 köpek buldu. Ekipler, hayvanları güvenli bir şekilde teslim aldı. Ayrıca, Bayraklı Tarım İlçe Müdürlüğü ekipleri İlknur Ç.’ye toplam 830 bin 880 TL idari ceza uyguladı. HAYTAP Başkan Yardımcısı Avukat Senem Demirel Acar, “Bu kişi sağlıksız koşullarda köpek bakıyor. Can dostları koruma altına alındı. Kurtarılan canlarının tedavileri sürüyor. Ardından yeni yuvalarına kavuşturulacak” şeklinde konuştu.

Diğer yandan, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekipleri, ‘Hayvanların sahiplenilmesi, bakımı ve korunması’ kapsamında bu yıl il genelinde toplam 2 milyon 507 bin 120 TL para cezası uygulandığını belirtti. Bu durum, hayvanlerin refahı için atılan adımların önemini gösteriyor.