İlknur S.’nin Cansız Bedeni Bulundu

KAZANIN MEYDANA GELDİĞİ YER

Kaza, Aşkale ilçesinin Gümüşseren mevkisinde gerçekleşti. Eray D.’nin hakimiyetini kaybettiği 25 ADH 366 plakalı otomobil, inşaatı devam eden bir köprüden Karasu Nehri’ne düştü. Olay sırasında bölgede çalışan işçiler, suya düşen otomobildeki Nazlı K. (22) isimli kişiyi yaralı bir şekilde kurtardı.

EĞİTİM VE KURUM EKİPLERİ OLAY YERİNDE

İhbar üzerine jandarma, polis ve sağlık ekipleri derhal bölgeye sevk edildi. Ekipler, dere kenarında hareketsiz durumda buldukları sürücü Eray K.’nin yaşamını yitirdiğini tespit etti. Sürücünün cenazesi, Erzurum Adli Tıp Kurumu’na götürülürken, suda kaybolan İlknur S. için geniş çaplı bir arama çalışması başlatıldı. Erzurum AFAD ve JAK ekipleri, önceki gün nehirde yaptıkları aramalardan olumlu bir sonuç alamadı.

ARAMA ÇALIŞMALARI SONUÇ VERDİ

Bugün sabah saatlerinde arama çalışmalarına yeniden başlandı. Ekipler, saat 09.30 civarında kazanın gerçekleştiği yere yaklaşık 1 kilometre mesafede İlknur S.’nin cansız bedenine ulaştı. İlknur S.’nin cenazesi sudan çıkarılarak Erzurum Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.