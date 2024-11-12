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İlknur’un Katili Bıçak Satın Almıştı

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MUĞLA’DAKİ KATİL ZANLISI HAKKINDA AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET TALEBİ

Muğla’da, tartıştığı kız arkadaşı İlknur Çetin’i (35) bıçaklayarak hayatına son veren Ali İhsan Kaya’nın (38), kadına karşı tasarlayarak kasten öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle yargılandığı bildiriliyor.

OLAYIN ÖNCESİ VE İDDİANAMEDE YER ALAN DETAYLAR

İddianamede, şüphelinin olaydan yaklaşık bir hafta önce bıçak satın alarak İlknur’u öldürmeyi planladığı belirtiliyor. Bu durum, Kaya’nın eyleminin önceden düşünülmüş ve kasten gerçekleştirildiğini ortaya koyuyor.

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