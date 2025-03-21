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İlkokul Öğrencileri Zimem Defterindeki Borçları Kapattı

İHTİYAÇ SAHİBİ AİLELERİ DÜŞÜNEN DESTEĞE DEVAM

Kayseri’deki ilkokul öğrencileri, ihtiyaç sahibi ailelerin zimem (veresiye) defterindeki 102 bin TL’lik borçları ödeyerek bu geleneği sürdürüyor. Tekden Koleji öğrencileri, Türk-İslam medeniyetinin “İnsanı yaşat ki devlet yaşasın” anlayışını en güzel biçimde yansıtan bu kimi severek üstleniyor. Okul yönetimi, Mevlana’nın “İçimizi, dışımızdan daha çok süsleyelim. Zira dışımız halkın, içimiz Hakk’ın baktığı yerdir.” sözüne ilham alarak anlamlı bir iyilik çerçevesinde harekete geçiyor.

ÖĞRENCİLERDEN ANLAMLI YARDIMLAR

Para toplayan öğrenciler, mahalle bakkallarına giderek, toplamda 102 bin TL tutarında olan veresiye borçları kapatıyor. Ayrıca bu öğrenciler, 35 aileye doğrudan nakit desteği sağlıyor ve 7 aileye de iaşe kartı veriyor. Kampüs Müdürü Naci Bayat, “Bu anlamlı mirası yaşatırken asıl gayemiz, ‘İyiliğin en güzeli, gösterişten uzak yapılanıdır.’ düsturuyla öğrencilerimize paylaşmanın, yardımlaşmanın ve dayanışmanın değerini öğretmek; ecdadımızın asaletle yoğrulmuş bu güzel geleneğini geleceğe taşımaktır.” şeklinde açıklama yapıyor.

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