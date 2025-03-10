İlkokul Öğrencilerinden Kurum Ziyareti

ZİYARET GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Bilecik’in Eğitimde Nitelik ve Vizyon (BİL-EN) programı çerçevesinde ilkokul öğrencileri, Bilecik Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünü ziyaret etti. Ertuğrulgazi İlkokulu 4’üncü sınıf öğrencileri, BİL-EN programı sayesinde çeşitli kurumları gezdi. Bu etkinlikler, öğrencilerin sosyal becerilerini geliştirmek ve ailelerle daha yakın ilişkiler kurmalarını sağlamak amacıyla hazırlandı. Ziyaret sırasında öğrenciler, çeşitli sosyal etkinliklere katıldı ve personellerle birlikte eğitici oyunlar oynadı.

ETKİNLİKLERİN ÖNEMİ VURGULANDI

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdür Yardımcı Rahim Duman, ziyaretten duydukları memnuniyeti ifade ederek, “Bu tür etkinlikler, öğrencilerin hem akademik hem de sosyal yaşamlarında daha sağlıklı ve verimli bireyler olmalarını sağlamak için önemlidir.” değerlendirmesinde bulundu. Duman, Bilecik Eğitimde Nitelik ve Vizyon Programı’nın öğrencilerin nitelikli bir eğitim alarak ileride daha iyi bir toplum üyesi olmalarına katkı sağladığını belirtti.