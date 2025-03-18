İlkokul Öğrencisinin Seyit Onbaşıya Selamı

DUYGULANDIRAN AN

Tokat’ın Erbaa ilçesinde duygusal bir olay gerçekleşti. Kemal Kıvırcıoğlu İlköğretim Okulu’nda 2. sınıf öğrencisi olan Seyit Aktaş, derste Seyit Onbaşı’nın kahramanlık hikayesini dinledikten sonra okulun köşesinde bulunan Seyit Onbaşı maketinin yanına giderek saygı duruşunda bulundu ve selam verdi. Bu anlar okulun güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

İÇTEN DAVRANIŞI

Minik Seyit’in bu samimi hareketi, izleyenleri derinden etkiledi ve büyük takdir topladı. Seyit Aktaş, “Öğretmenimiz bize derste Seyit Onbaşı’yı anlatmıştı. Ben de Seyit Onbaşı’ya selam vererek saygı gösterisinde bulundum” ifadelerini kullandı.