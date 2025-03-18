Haberler

İlkokul Öğrencisinin Seyit Onbaşıya Selamı

DUYGULANDIRAN AN

Tokat’ın Erbaa ilçesinde duygusal bir olay gerçekleşti. Kemal Kıvırcıoğlu İlköğretim Okulu’nda 2. sınıf öğrencisi olan Seyit Aktaş, derste Seyit Onbaşı’nın kahramanlık hikayesini dinledikten sonra okulun köşesinde bulunan Seyit Onbaşı maketinin yanına giderek saygı duruşunda bulundu ve selam verdi. Bu anlar okulun güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

İÇTEN DAVRANIŞI

Minik Seyit’in bu samimi hareketi, izleyenleri derinden etkiledi ve büyük takdir topladı. Seyit Aktaş, “Öğretmenimiz bize derste Seyit Onbaşı’yı anlatmıştı. Ben de Seyit Onbaşı’ya selam vererek saygı gösterisinde bulundum” ifadelerini kullandı.

ÖNEMLİ

Haberler

Sanatçı Tanyeli Özruh Sünneli’ye Veda

54 yaşında pankreas kanserinden hayatını kaybeden sanatçı Tanyeli Özruh Sünneli, Zincirlikuyu Camii’nde düzenlenen cenaze töreniyle defnedildi. Törene ailesi ve sanatçılar katıldı.
Haberler

Yüksel Yıldırım’dan Galatasaray’a Transfer Hamlesi

Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım, Fenerbahçe ile yaşadığı gerginliğin ardından Galatasaraylı Kerem Demirbay'ı transfer etmeyi düşünüyor. Yıldırım, transfer yasağını kaldırmayı umuyor.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.