Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 23-29 Ekim arasında, illere göre her 100 bin kişide görülen Covid-19 vaka sayılarını açıkladı.

Buna göre, en yüksek vaka yoğunluğu 534,04’le Karabük oldu. En az vaka 12,83’le Şırnak’ta görüldü.

Her 100 bin kişide Covid-19 vaka sayısı İstanbul’da 293,02, Ankara’da 287,85, İzmir’de 64,81 oldu.

EN ÇOK ARTIŞ OLAN İLLER

23-29 Ekim arasında vaka yoğunluğu bir önceki haftaya göre en çok artan 10 il şöyle sıralandı: Yalova, Osmaniye, Balıkesir, Ordu, Çanakkale, Kırklareli, Tekirdağ, Bilecik, Antalya, İzmir.