İlyas Salman’a Cumhurbaşkanı’na Hakaret Talebi

DAVA SÜRECİ HIZLANIYOR

Sinema oyuncusu İlyas Salman, Cumhurbaşkanı’na hakaret ettiği iddialarıyla yargılandığı davada mütalaanın açıklanmasının ardından önemli bir aşamaya geldi. Savcılık, Salman hakkında ‘Cumhurbaşkanına alenen hakaret’ suçlamasıyla 4 yıl 8 aya kadar hapis cezası talep ediyor.

SAVCILIKTAN PEŞ PEŞE GELEN TALEPLER

Salman’ın yargılandığı bu davada, mütalaanın savcılık tarafından sunulmasıyla birlikte, oyuncunun karşılaşabileceği cezanın süresi netleşti. Talep edilen ceza, yargı sürecinin nasıl devam edeceği konusunda dikkat çekici bir unsur oluşturuyor.