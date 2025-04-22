İlyas Salman’a Hapis Cezası Verildi

DAVA SONUCUNU HAZIRLAYAN MAHKEME KARARI

İlyas Salman, bir gazeteye verdiği demeçte kullandığı sözcüklerle “Cumhurbaşkanına alenen hakaret” suçunu işlediği iddiasıyla yargılandığı davada 7 bin lira adli para cezasına çarptırıldı. İstanbul 2. Asliye Ceza Mahkemesi’ndeki karar duruşmasında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı avukatı Melih Tüfenkci temsil ederken, tutuksuz sanık İlyas Salman’ı avukatı Selen Sınmaz savundu. Duruşmada görüş belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın avukatı Tüfenkci, sanığın cezalandırılmasını talep etti.

MÜVEKKİLİN BERAATİ TALEBİ

İlyas Salman’ın avukatı Sınmaz, mütalaayı kabul etmediklerini dile getirerek “Müvekkilin yaşı ve kimliği, müştekinin ise siyasi statüsü gereği bu suçun işlenmeyeceği açıktır. Müştekinin, siyasi eleştirilere katlanma yükümlülüğü bulunmaktadır. Bu nedenle müvekkilin beraatini talep ederiz.” sözlerini kullandı. Mahkeme, sanık Salman’ı “Cumhurbaşkanına alenen hakaret” suçundan 11 ay 20 gün hapse mahkum etti ve yargılama sürecindeki pişmanlık göstermeyen tutumunu dikkate alarak hükmün açıklanmasının geri bırakılması yönünde bir karar vermedi.

Mahkeme, sanık Salman’a verilen hapis cezasını 7 bin lira adli para cezasına çevirdi. Ayrıca, müştekinin avukatlık ücretinin ve mahkeme masraflarının sanık tarafından karşılanmasına karar verildi. Davanın dayanağı, İlyas Salman’ın Cumhurbaşkanı Erdoğan’a yönelik söyledikleri ile ilgili yapılan suç duyurusuydu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, 1 yıl 2 aydan 4 yıl 8 aya kadar hapis cezası istemiyle iddianame hazırlamıştı.