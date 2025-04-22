İlyas Salman, Cumhurbaşkanına Hakaret’ten Cezalandırıldı

DAVADA VERİLEN CEZA VE TEMEL SEBEPLER

Oyuncu İlyas Salman, bir gazete ile yaptığı röportajda kullandığı ifadeler nedeniyle “Cumhurbaşkanına alenen hakaret” suçlamasıyla yargılandı. İstanbul 2. Asliye Ceza Mahkemesi, Salman’a 7 bin lira adli para cezası verdi. Mahkemedeki duruşmada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı avukatı Melih Tüfenkci temsil etti. İlyas Salman’ın avukatı Selen Sınmaz ise sanığı savundu.

SAVUNMA VE MÜTALAA DEĞERLENDİRMESİ

Duruşmada, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın avukatı Tüfenkci, daha önce açıklanan mütalaa doğrultusunda karar verilerek, sanığın cezalandırılmasını talep etti. Bunun üzerine Salman’ın avukatı Sınmaz, mütalaayı kabul etmediklerini belirtti ve “Müvekkilin yaşı ve kimliği, müştekinin ise siyasi statüsü gereği bu suçun işlenmeyeceği açıktır. Müştekinin, siyasi eleştirilere katlanma yükümlülüğü bulunmaktadır. Bu nedenle müvekkilin beraatini talep ederiz.” ifadelerini kullandı.

MAHKEMENİN VERDİĞİ KARAR VE GEREKÇESİ

Mahkeme, İlyas Salman’ı “Cumhurbaşkanına alenen hakaret” suçundan 11 ay 20 gün hapse mahkum etti. Ancak sanığın, yargılama sürecindeki pişmanlık göstermeyen tutumunu göz önünde bulunduran mahkeme, hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına yer olmadığına karar verdi. Sonuç olarak, sanığa verilen hapis cezası 7 bin lira adli para cezasına çevrildi. Mahkeme ayrıca, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın avukatlık ücreti ile mahkeme masraflarının da sanık tarafından karşılanmasına hükmetti.

DAVANIN GEÇMİŞİ VE SUÇ DUYURUSU

İlyas Salman’ın Cumhurbaşkanı Erdoğan’a yönelttiği ifadeler üzerine, Erdoğan’ın avukatı, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunmuştu. Savcılık, bu suç duyurusunu değerlendirerek Salman hakkında “Cumhurbaşkanına alenen hakaret” suçlamasıyla 1 yıl 2 aydan 4 yıl 8 aya kadar hapis cezası istemiyle bir iddianame düzenlemişti.