İlyas Tok, Durağa Bank Yapıyor

İLYAS TOK’UN DURAĞA KATKI MÜCADLESİ

Avcılar’da yaşayan 70 yaşındaki İlyas Tok, otobüs durağına bank ve kabin yaptırmak için ilçe belediyesine başvurdu. Tok’a, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin 153 Çözüm Merkezi’ni araması gerektiği söylendi. Ancak Tok, 153’ü arayıp çözüm bulamayınca gece boyunca boş bir araziden topladığı taşlarla durak için bank yapmaya karar verdi. Özellikle bölgede bulunan iki okuldan gelen 200-300 öğrenci için otobüs bekleme alanında bir düzenleme yapmak istedi. Tok, “Otobüsler tıklım tıklım oluyor. Çocukların burs parası yok, bu yüzden otobüsü kullanıyorlar” dedi.

TAŞLARLA İŞE YARARLILIK YARATTI

Tok’un çalışmalarına tanık olan Taner Tanrıverdi, “İlyas amca akşam saat 20.00’de geliyor, sabah 05.00’e kadar burada çalışıyor. Taşları tek başına toplayıp banklar yapıyor” sözleriyle Tok’un çabasına dikkat çekti. Lilyum Sokak’taki durağa kabin ve bank yapılması için girişimlerde bulunan Tok, ilgili kurumlardan destek bekliyor. İlk olarak 153 Çözüm Merkezi’ni arayan Tok, yeterli yanıt alamadığı için Cumhurbaşkanı Erdoğan’a bir mektup yazmayı denedi. Ancak, Erdoğan’ı göremedi ve geri dönmeye karar verdi.

ÖĞRENCİLER İÇİN İYİ BİR ORTAM YARATTI

Yaşanan sürecin kendisini yıprattığını belirten Tok, akşam saatlerinden sabahın erken saatlerine kadar çalışarak, hem otobüs bekleyen öğrenciler için banklar yaptı hem de çanta koyma alanları oluşturdu. “Güneşte çalışıyorum, kafam şişti. Kış aylarında çocuklar zor durumda kalabilir. Bu nedenle bank yapmaya başladım” diyen Tok, elindeki yaraların nasıl oluştuğunu da açıkladı. Çocuklar için yaptığı bu çalışmanın toplum yararına olduğunu savunan Tok, “Sırtındaki çanta kitap dolu bir çocuk, burada 1 saat otobüs bekleyecek. Setler oluşturdum, belki çantalarını koyarlar diye” ifadelerini kullandı.

İLYAS TOK’A DESTEK

Durağın arkasındaki sitenin güvenlik personeli Taner Tanrıverdi, Tok’un göstermiş olduğu çabanın herkes tarafından takdir edildiğini belirtti. “İlyas amca, otobüs bekleyen çocuklar için bank yaptı. Allah razı olsun” diyerek Tok için duyduğu minnettarlığı ifade etti. Tok’un yaralı elleriyle gerçekleştirdiği bu iş, sadece kendi yaşadığı bölgede değil, daha geniş bir topluluk için önemli bir ihtiyaç haline geldi. Otobüs durağının yokluğuna karşı duyduğu sorumlulukla hareket eden Tok, destek bekliyor.