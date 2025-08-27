İlyas Tok, Durağı Kendisi Yaptı

İLYAS TOK’UN GÖRÜŞLERİ

Avcılar’da yaşayan İlyas Tok (70), Lilyum Sokak’taki otobüs durağında boş bir araziden topladığı taşlarla bank ve çanta koyma yerleri oluşturdu. Bu görüntülerin paylaşılmasının ardından Belediye ekipleri harekete geçti ve Tok’un çalışmalarını yerinde takip etti. Tok, “Ben amacıma ulaştım Allah Razı olsun. Öğrenciler ve insanlar mutlu oldu” şeklinde konuştu.

OTOBÜS DURAĞI İÇİN GİRMİŞ OLDUĞU SÜREÇ

Avcılar Tahtakale Mahallesi’nde ikamet eden İlyas Tok, Lilyum Sokak’taki otobüs durağına kabin ve bank yapılması için adım attı. Bunun için Avcılar Belediyesi’ne başvuran Tok’a, İBB 153 Çözüm Merkezi’ni araması gerektiği bildirildi. Çözüm merkezini aramasına rağmen sonuç alamayan Tok, sonunda durağı kendisinin yapmaya karar verdi. Akşam saat 20.00’de başlayan Tok, sabah 05.00’e kadar boş arazide atılmış kullanılmayan kaldırım taşlarını toplayarak yolcular için bank ve öğrenciler için çanta koyma yerleri yaptı.

ÇALIŞMALARIN BAŞLAMASI

İlyas Tok’un hazırladığı görüntüler sosyal medyada paylaşıldıktan sonra, bölgeye gelen ekipler durak yapılması için çalışmalara başladı. Tok, durak yapım çalışmalarının başladığını öğrenince bölgeye gitti ve şu ifadeleri kullandı: “Ben amacıma ulaştım Allah Razı olsun. Öğrenciler ve insanlar mutlu oldu. Burada güneşte ayakta durmak çok zor, benim gibi yaşlı insanlar nasıl ayakta durabilir? 6 yaşlarında sırtında bir sürü kitapla bekleyen öğrenciler ayakta nasıl durabilir? Ben düşündüm taşındım sonunda durağı kendim yapmaya karar verdim.”