İlyas Yalçıntaş, Hatay’da Konser Verdi

İLYAS YALÇINTAŞ KONSERİ YAYLADAĞI’NDA GERÇEKLEŞTİ

Şarkıcı İlyas Yalçıntaş, bu yıl 23.’sü gerçekleştirilen Yayladağı Kültür Sanat ve Aba Güreşi Festivali kapsamında Hatay’da sahne aldı. Yayladağı Atatürk Meydanı’nda performans sergileyen İlyas Yalçıntaş, dinleyicileriyle birlikte sevilen şarkılarını söyledi. Vatandaşlar, Yalçıntaş’ın şarkılarına coşkuyla eşlik ederek etkinliğin tadını çıkardı.

KONSERİ İZLEYEN ÖNEMLİ İSİMLER

Konser, Yayladağı Kaymakamı Halil Yazıcı, Yayladağı Cumhuriyet Başsavcısı Zuhal Albakır, Yayladağı Belediye Başkanı Mehmet Yalçın, Hatay Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Uğur Kandemir ve İl Kültür ve Turizm Müdürü Abdullah Dinç gibi önemli isimlerin katılımıyla gerçekleşti.

Icardi, Paylaşımıyla Gündem Oldu

Mauro Icardi, Fenerbahçe'nin Göztepe ile 0-0 berabere kaldığı maç sonrası sosyal medya üzerinden bir mesaj paylaştı.
Söke’de Ağaçla Çarpan Araçta Ölüm

Söke'de kontrolden çıkan bir aracın refüjdeki ağaca çarpması sonucu sürücü hayatını kaybetti.

