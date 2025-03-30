İlyas Yılmazyıldız Motosiklet Kazasına Karıştı

KAZA VE SONUÇLARI

Balıkesir’in Bandırma ilçesindeki İhsaniye Mahallesi’nde, 20 ve 21. dönemlerde Doğru Yol Partisi’nden (DYP) Balıkesir Milletvekili olarak görev yapmış İlyas Yılmazyıldız’ın yönetimindeki otomobil, Adnan Kozan isimli şahsın kullandığı motosiklete çarptı. Kazanın ardından ağır yaralanan 73 yaşındaki Kozan, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürüldü. Ancak, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşlı adam kurtarılamadı.

1960 yılında Bandırma’da dünyaya gelen İlyas Yılmazyıldız, 1983 yılında Hacettepe Üniversitesi’nden Elektrik Elektronik Bölümü mezunu oldu. Ardından, 1986 yılında aynı bölümde yüksek öğrenimini tamamladı. 1989 yılında Tokyo Elektro-Komünikasyon Üniversitesi’nde Telekomünikasyon Mühendisliği alanında yüksek mühendislik eğitimi aldı.

İlyas Yılmazyıldız, 24 Aralık 1995 ve 18 Nisan 1999 tarihli genel seçimlerde DYP’den Balıkesir Milletvekili olarak seçilerek Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde (TBMM) yasama çalışmalarına katıldı. TBMM’de Türkiye-Japonya Parlamentolararası Dostluk Grubu Başkanlığı görevini üstlenen Yılmazyıldız, aynı zamanda TBMM KİT Komisyonu Sözcüsü ve TBMM Sanayi, Bilgi, Tabii Kaynaklar, Enerji ve Ticaret Komisyonu (Sanayi Komisyonu) ile Bilgi ve Bilgi Teknolojileri Komisyonu Üyesi olarak da hizmet etti.