Haberler

İmalat Sektöründe İstihdam Yükümlülüğü Azaltılıyor

İŞVERENLERE KOLAYLIK SAĞLANACAK

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, imalat sektöründe işverenlere yönelik yeni düzenlemeleri duyurdu. Bakan Işıkhan, “‘İmalat sektöründe’ 31 Aralık 2026 tarihine kadar, işverenlere kolaylık sağlamak ve işsizlikle mücadele etmek amacıyla kurs ve programlarda eğitim süresinin 2 katı olan istihdam yükümlülük oranını 1.5 kata, istihdam taahhüt oranını yüzde 60’tan yüzde 50’ye indiriyoruz” şeklinde ifade etti.

İSTİHDAM ORANLARINDA DÜZENLEME

Bakan, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, “İmalat sanayisindeki büyümeyi aktif işgücü piyasası programlarımız ile destekliyoruz. Resmi Gazete’de yayımlanan kararla ‘imalat sektöründe’ 31 Aralık 2026 tarihine kadar, işverenlere kolaylık sağlamak ve işsizlikle mücadele etmek amacıyla kurs ve programlarda eğitim süresinin 2 katı olan istihdam yükümlülük oranını 1.5 kata, istihdam taahhüt oranını yüzde 60’tan yüzde 50’ye indiriyoruz” dedi. Ayrıca, gerekli şartların iyileştirilmesi ile çalışma hayatının güçlendirilmesini desteklemeye devam edeceklerini belirtti.

ÖNEMLİ

Haberler

Arif Molu Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi, Temizlik Ürünleri Üretiyor

Kayseri'deki Arif Molu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, 15 yıldır temizlik ürünleri üreterek yıllık 4 milyon lira ciro yapıyor; öğrenciler de pratik deneyim kazanıyor ve gelir elde ediyor.
Haberler

Sağlık Bakanlığı, sağlık okuryazarlığı artırıyor

Sağlık Bakanlığı, 81 ildeki Sağlıklı Hayat Merkezlerinde sağlık okuryazarlığını artırmayı amaçlayan SAHA projesini hayata geçirdi. İlk eğitime 18 kişi katıldı.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.