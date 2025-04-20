İmalat Sektöründe İstihdam Yükümlülüğü Azaltılıyor

İŞVERENLERE KOLAYLIK SAĞLANACAK

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, imalat sektöründe işverenlere yönelik yeni düzenlemeleri duyurdu. Bakan Işıkhan, “‘İmalat sektöründe’ 31 Aralık 2026 tarihine kadar, işverenlere kolaylık sağlamak ve işsizlikle mücadele etmek amacıyla kurs ve programlarda eğitim süresinin 2 katı olan istihdam yükümlülük oranını 1.5 kata, istihdam taahhüt oranını yüzde 60’tan yüzde 50’ye indiriyoruz” şeklinde ifade etti.

İSTİHDAM ORANLARINDA DÜZENLEME

Bakan, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, “İmalat sanayisindeki büyümeyi aktif işgücü piyasası programlarımız ile destekliyoruz. Resmi Gazete’de yayımlanan kararla ‘imalat sektöründe’ 31 Aralık 2026 tarihine kadar, işverenlere kolaylık sağlamak ve işsizlikle mücadele etmek amacıyla kurs ve programlarda eğitim süresinin 2 katı olan istihdam yükümlülük oranını 1.5 kata, istihdam taahhüt oranını yüzde 60’tan yüzde 50’ye indiriyoruz” dedi. Ayrıca, gerekli şartların iyileştirilmesi ile çalışma hayatının güçlendirilmesini desteklemeye devam edeceklerini belirtti.