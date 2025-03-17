İmam, Çeşnigir Köyü Camisinde İntihar Etti

İNTİHAR OLAYI BOYABAT’TA GERÇEKLEŞTİ

Sinop’un Boyabat ilçesinde bir imam, camide yaşadığı ailevi sorunlar nedeniyle intihar etti. Olay, Boyabat ilçesi Çeşnigir köyünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, köyde imamlık yapan 31 yaşındaki Ö.K., ailevi problemler nedeniyle görev yaptığı camide yaşamına son verdi. Birçok vatandaşın ihbarıyla olay yerine sağlık ve güvenlik ekipleri yönlendirildi.

YAPILAN İNCELEME SONUCU ÖLDÜĞÜ BELİRLENDİ

Sağlık ekipleri, yaptıkları inceleme sonucunda Ö.K.’nin hayatını kaybettiğini tespit etti. İmamın cansız bedeni, Boyabat 75. Yıl Devlet Hastanesi’nin morguna kaldırıldı. Durağan ilçesine bağlı Kaplangı köyü nüfusuna kayıtlı olan imamın, yaklaşık üç ay önce Çeşnigir köyüne atandığı ve bir çocuk babası olduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.