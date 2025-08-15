İmam Çiçek, Otomobil Çarpmasıyla Hayatını Kaybetti

İKİNCİ KAZA GÖRÜNTÜLERİ

Adıyaman’da, aracından inip yolun diğer tarafına geçmeye çalışan İmam Çiçek (38), bir otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti. Kazanın meydana geldiği yer, Adıyaman-Gölbaşı kara yolunun 38’inci kilometresi olarak belirlendi. İmam Çiçek, park ettiği aracından inip karşıya geçmek istediği esnada, sürücüsü henüz tespit edilemeyen 02 AFR 386 plakalı otomobil tarafından çarptı.

AĞIR YARALANMA VE HASTANE SÜRECİ

Çiçek, çarpmanın etkisiyle ağır yaralandı. Olay yerinde bulunanların yardımıyla hemen ambulans çağrıldı ve hastaneye kaldırıldı. Acil serviste tedavi altına alınan İmam Çiçek, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Cenazesi, otopsi yapılması amacıyla morga götürüldü. Kazayla ilgili olarak polis tarafından soruşturma başlatıldı.