İmam, Çocukların Camiyle Bağlantısını Kurdu

İMAM MUSTAFA DEMİR’İN ÇOCUK CEMAATİ ARTIRMA PROJESİ

Hatay’da görev yapan imam Mustafa Demir, gerçekleştirdiği projelerle çocukları camiye sevdirerek dikkate değer bir başarı yakaladı. İlk göreve başladığında yalnızca 4 çocuğun namaza katıldığını belirten Demir, şimdi bu sayıyı 100’e çıkarmayı başardı. İncir Mahallesi Cami’deki imamlık görevi süresince, çocuklar ve gençler için özel etkinlikler düzenleyerek dini eğitim vermeyi sürdürüyor.

CAMİ ÇOCUK ALANLARI VE ETKİNLİKLER

Mustafa Demir, göreve başladığında cami cemaatinin genellikle yaşlılardan oluştuğunu fark etti. Bu sebeple çocukların ve gençlerin camiye ilgi göstermesi için çeşitli etkinlikler gerçekleştirmeye karar verdi. Çocuk marketleri, sinema ve oyun alanları oluşturarak, köydeki çocuklara eğlenceli deneyimler sunmayı hedefledi. Demir, çocuklara namaz sırasında sessiz olmalarını öğreterek, cami cemaatinin memnuniyetini sağladı. “Camiye ilk başladığımda çocuklar 4 kişiyken şimdi ise camide 100 çocuğu camiye toplamaya başladık” diyor.

CEMAATİN DESTEKLEYİCİ YAKLAŞIMI

Hızla artan çocuk sayısı, cami cemaatinin de olumlu görüşlerini beraberinde getirdi. İmam Demir, çocukların camiye gelmesi için olumsuz yorumlardan uzak durmaya gayret ettiklerini ifade ediyor. Cami içinde düzenlenen sinema günlerinde, dini ve eğlenceli içeriklerin yanı sıra çocukların yüksek sesle oynamalarına da izin veren alanlar oluşturarak cemaatle uyum içinde çalışmayı başardı.

ÇOCUKLARIN MEMNUNİYETİ

Camiye katılan çocuklardan Bestami Yıldırım, “Bahçede futbol oynuyoruz eğleniyoruz. Hocamızdan Allah razı olsun. Onun sayesinde müezzin olduk.” diye belirtiyor. Diğer bir çocuk Berat Nerkis ise, “Buraya ilk geldiğimizde namazımızı kılıyoruz. Sonra yiyeceklerimizi alıyoruz. Dışarıda futbol oynuyoruz. Burada olmaktan kendimi mutlu hissediyorum.” diyerek imam Demir’in çalışmalarından duyduğu memnuniyeti dile getiriyor.