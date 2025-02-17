İmam, Dronla Kaybolan İneği Buldu

OLAYIN GEÇTİĞİ YER

Olay, Safranbolu ilçesine bağlı Alören köyünde gerçekleşiyor. Bu köyde hayvancılıkla uğraşan Bayram Öztürk’ün ineği kayboldu.

Öztürk, kendi olanaklarıyla ineğini bulamamışken, köydeki caminin imamı Ahmet Faruk Eşmeli’den yardım almak zorunda kaldı. İmam Eşmeli, teknolojiye ilgili biri olarak dron kullanarak çevrede arama yapmaya başladı.

İNENİN BULUNMA ANI

Dronla yapılan aramada inek, köyün yaklaşık 2,5 kilometre uzağında tespit edildi. İneğine ulaşan Öztürk, bu pratik yöntem için imam Eşmeli’ye teşekkür etti.