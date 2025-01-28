İmam, Erzincan’da Ney Eğitimi Veriyor

EFEKTİF ATÖLYE FAALİYETLERİ

Erzincan’da 22 yıldır imam hatip olarak görev yapan Teoman Kayalar (41), bulunduğu İl Müftülük binasında oluşturduğu atölyede ürettiği neylerle gençlere kurslar veriyor. Evli ve 2 çocuk babası olan Kayalar, “2022 yılında Diyanet İşleri Başkanlığımızın illerde sanat atölyeleri kurulması için gönderdiği yazı sonrası biz de bir atölye oluşturduk. 2000 yılından beri bu musikiyle uğraştığımız için Erzincan Müftülüğü bünyesinde atölyemizi açtık. Kullandığımız enstrümanları atölyede kendimiz imal ediyoruz. Aynı zamanda müftülüğümüz bünyesinde ney, ud, rebap, kanun, ritim dersleri düzenliyoruz. 20 öğrencim var” diyerek çalışmalarını aktardı.

YEREL MALZEMELERLE ÜRETİM

Teoman Kayalar, Erzincan İl Müftülüğü bünyesinde 22 yıl süresince imam hatiplik yaptığı dönemde, 3 yıl önce müftülük kapsamında kurulan atölyede Hatay ve Adana gibi illerden getirilen sazlıklarda yetişen kamışlarla ney üretmeye başladı. Rebab, kanun, erbane, kudüm gibi enstrümanları da yapan Kayalar, ney yapımına ağırlık veriyor. 2000 yılından beri ney çalan Kayalar, atölyede ürettiği enstrümanlarla gençlere kurslar düzenleyip, bu müzik aletlerini hediye ediyor.

GENÇLERE SANAT EĞİTİMİ SUNUYOR

Kayalar, 20 öğrenciye haftanın belirli günlerinde ney öğrettiklerini, isteyenlere de ses ve enstrüman eğitimleri sunduklarını belirtiyor. Ney yapmayı 15 yıl önce öğrendiğini vurgulayan Teoman Kayalar, “Erzincan Müftülüğümüz bünyesinde hem gelen vatandaşlarımıza musiki ile alakalı ses eğitimleri hem enstrüman eğitimleri vermekteyiz. Sıfırdan kendi imalatımız olan enstrümanları da öğrencilerimize takdim ediyoruz. Atölyede rebap, kanun, erbane, kudüm gibi enstrümanları da yapıyoruz. 2022 yılında Diyanet İşleri Başkanlığımızın illerde sanat atölyeleri kurulması için gönderdiği yazı sonrası biz de bir atölye oluşturduk. 20 öğrencim var. Sayı gittikçe çoğalıyor. Gelen gençlerimize yardımcı olmaya çalışıyoruz. Tabii ki enstrüman yapımı meşakkatli bir iş. Yaparken ne kadar zorlansak da keyif alıyoruz tabii ki. Eserlerin kendi enstrümanlarla icra edilmesi daha keyifli bir şey” diye konuştu.