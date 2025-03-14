İmam Hasan Koç’a İyilik Ödülü Verildi

ENGELLİLERE VE ÇÖLYAK HASTALARINA DESTEK

Engellilere ve hastalara yönelik destekleriyle birlikte çölyak hastaları için glütensiz ürünler üreten Antalya Yüce Camii İmam Hatibi Hasan Koç, ‘İyilik Ödülü’ne layık görüldü. İmam Koç, geçmişte yaşadığı bir olayı, “Glütensiz ekmek krizine giren bir çölyak hastası genç vardı. Normal ekmek zannetmiştim, glütensiz ekmekmiş. Onun o ekmekle düzeldiğini görünce üretmeye karar verdik. Şuanda her gün glütensiz ekmek üretiyoruz” sözleriyle anlattı ve bu tecrübenin kendisi için önemli bir dönüm noktası olduğunu belirtti.

TÖRENDE ÖDÜLÜNÜ ALDI

Türkiye Diyanet Vakfı’nın (TDV) düzenlediği 8. Uluslararası İyilik Ödülleri töreni, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla gerçekleşti. Törende Antalya’nın Muratpaşa ilçesindeki Yüce Camii İmam Hatibi Hasan Koç, engellilere ve hastalara yaptığı yardımlar ve hayırseverlerin destekleriyle glütensiz, ekşi mayalı ürünler üreterek çölyak hastalarına ulaşması dolayısıyla ‘İyilik Ödülü’nü aldı.

KRİZE GİRENLER İÇİN BİR ÇÖZÜM SUNDU

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan ödülünü alan Hasan Koç, “Ziyaretlerimiz esnasında bir kardeşimizin kriz geçirdiğini duydum. Ekmek alamadığını söylediler. En yakından fırından ekmek almıştım ama normal ekmek için değilmiş” ifadeleriyle yaşadığı olayı hatırlattı. Çölyak ve otizmli bir bireyin yaşadığı krizin kendileri için bir kırılma noktası olduğunu vurgulayan Koç, “Hastalarımız daha mutlu olmaya başlayınca üretimini kendimiz yapmaya başladık. Şuanda il dışından talepler olmaya başladı. Kargolarla anlaştık. Şuanda her gün glütensiz ekmek üretiyoruz ve Antalya dışına da anlaşmalı kargolarla hiçbir beklenti olmadan gönderiyoruz” dedi.

HASSASİYET GÖSTERİYORUZ

Glutensiz ekmeklerin doktor tavsiyesi ve reçeteleri kontrol edilerek verildiğini aktaran Koç, “Bunun dışında diyabet 1, guatr, kanser hastalarımız vardı. Ekmeğimiz piştikten sonra yavaş yavaş tüketmeye başladı, onlara da çok iyi geldi” dedi. Üretimde hassas davranıldığını belirten Koç, kullanılan su ve tuza dikkat ettiklerini ve doğal yöntemlerle hastalara ulaştırdıklarını ifade etti.

DUALAR BİZİ YOLDA KULLANDI

Aldığı ödülle ilgili duygularını paylaşan Koç, “Allah sabredenlerle beraberdir. Allah’ın rahmeti orada tecelli eder. Bu Allah’ın rahmetinin tecelli ettiği de dezavantajlı gruplardan, özel çocuklarımızın annelerinden, engelli kardeşlerimizden, şehit yakınlarımızdan, gazilerimizden, huzur evi sakinlerimizden çok dua aldık. Onların yaptığı dualar geri çevrilmeyen dualar. Bizi bu iyilik hareketinde hasbelkader bir ödüle götürdü. Bunu da saygı değer Cumhurbaşkanımızın elinden almak bize ayrıca bir onur ve mutluluk verdi” şeklinde konuştu.

HASAN KOÇ’A KATKI VE TEŞEKKÜR

Hasan Koç’un engelli bireylere sürekli destek olduğunu söyleyen Özgür Özbek, “Hasan hocam benim babam gibidir. Çok kıymet veririm kendisine. Çok iyi birisi. Her zaman beni indirip çıkartıyor. Maddi ve manevi bana yardımcı oluyor” diye belirtti.