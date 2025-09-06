İmam Hatip Kurultayı Gaziantep’te Yapıldı

İMAM HATİP KURULTAYI GAZİANTEP’TE YAPILDI

Önder İmam Hatipliler Derneği’nin geleneksel olarak düzenlediği İmam Hatip Kurultayı’nın 22’ncisi Gaziantep’te geniş bir katılımla gerçekleştirildi. Bu önemli etkinlikte, İmam hatip camiasının önde gelen isimleri bir araya geldi. Kurultayın açılışını Milli Eğitim Bakanı Prof. Dr. Yusuf Tekin yaptı. Programa ayrıca TÜGVA Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Bilal Erdoğan ve Avukat Mustafa Doğan İnal da katıldı.

İMAM HATİP OKULLARI DÜNYA MARKASI OLABİLİR

Bakan Tekin, İmam hatip okullarının pozitif bilimler ile dini ilimlerin bir arada öğretildiği tek model olduğuna vurgu yaptı. “Türkiye’de imam hatip mücadelesini ve imam hatiplerin varlığını, Türkiye’de demokratik siyasal yaşamın bir göstergesi olarak kabul ediyorum. Dünyada imam hatip tarzında bir model yok. Dünyanın başka hiçbir ülkesinde böyle bir örnek yok. Bu mirası neden bir dünya markası haline getirmiyoruz” dedi. Bakan Tekin, bu amaçla, Din Öğretimi Genel Müdürlüğü ile birlikte, imam hatip okullarını uluslararası bir marka haline dönüştürme yolculuğuna çıktıklarını belirtti.

12 YILLIK ZORUNLU EĞİTİMDE REVİZYON PLANLARI

Ziyaret ettiği bir programda 12 yıllık zorunlu eğitim süresine dair önemli değerlendirmeler de yapan Bakan Tekin, “12 yıllık zorunlu eğitimin azaltılmasının doğru olacağına yönelik bir kamuoyu oluştu, revizyon yapmayı planlıyoruz. Hükümet olarak bir karar almak durumundayız. O kararı aldığımızda paylaşacağız” şeklinde ifadelerde bulundu.