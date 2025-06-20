İmam Hatip Okulları İçin Film Yarışması

YARIŞMA ORGANİZASYONU VE AMACI

Afyonkarahisar İl Milli Eğitim Müdürlüğü Din Öğretimi Şubesi, toplumda farkındalık yaratmak ve İmam Hatip Okullarını tanıtmak amacıyla “Farkımız Bizim” temalı kısa film yarışması düzenliyor. Yarışma, sinemanın güçlü etkisinden yararlanarak kamuoyuna doğru bilgilendirme yapma hedefi taşıyor. İl genelindeki tüm İmam Hatip Okullarının katılım gösterdiği bu organizasyon, eğitim camiasında dikkat çekiyor.

ÖDÜL TÖRENİ VE KATILIMCILAR

Yarışmanın ödül töreni, İl Milli Eğitim Müdürlüğü toplantı salonunda yapıldı. Törene İl Milli Eğitim Müdürü Miraç Sünnetci, Şube Müdürü Abdullah Kaya, ödül almaya hak kazanan okulların idarecileri, öğretmenleri ve öğrenci temsilcileri katıldı. Dereceye giren öğrenciler ve danışman öğretmenler, ödüllerini Müdür Sünnetci’nin elinden alarak büyük bir mutluluk yaşadı.

ÖDÜL ALAN OKULLAR VE DERECELERİ

Yarışmada, Sadıkbey İmam Hatip Ortaokulu birinci olarak öne çıktı. İkinciliği İscehisar Faruk Öksüz Anadolu İmam Hatip Lisesi, üçüncülüğü Çayırbağ İmam Hatip Ortaokulu elde etti. Dördüncülüğü Çobanlar İmam Hatip Ortaokulu alırken, beşinciliği ise Nuribey İmam Hatip Ortaokulu kazandı. Yarışma, katılımcılar arasında kıyasıya bir rekabet ve başarı duygusu yaratmıştı.