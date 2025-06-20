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İmam Hatip Okulları İçin Film Yarışması

YARIŞMA AMACI VE KAPSAMI

Afyonkarahisar İl Milli Eğitim Müdürlüğü Din Öğretimi Şubesi, İmam Hatip Okullarını tanıtmak, toplumda farkındalık oluşturmak ve sinemanın etkileyici gücünden yararlanarak kamuoyunu doğru bilgilendirmek için “Farkımız Bizim” temalı bir kısa film yarışması düzenliyor. Yarışmaya il genelindeki tüm İmam Hatip Okulları yoğun ilgi gösteriyor.

ÖDÜL TÖRENİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Yarışmanın ödül töreni, İl Milli Eğitim Müdürlüğü toplantı salonunda düzenlendi. Törene İl Milli Eğitim Müdürü Miraç Sünnetci, Şube Müdürü Abdullah Kaya, dereceye giren okulların idarecileri, öğretmenleri ve öğrencileri katılıyor. Başarılı olan öğrenciler ve danışman öğretmenleri, ödüllerini Müdür Sünnetci’nin elinden alarak büyük bir gurur yaşıyor.

BAŞARILI OKULLAR BELİRLENDİ

Yarışmada ödül alan okullar arasında Sadıkbey İmam Hatip Ortaokulu birincilik, İscehisar Faruk Öksüz Anadolu İmam Hatip Lisesi ikincilik, Çayırbağ İmam Hatip Ortaokulu üçüncülük, Çobanlar İmam Hatip Ortaokulu dördüncülük ve Nuribey İmam Hatip Ortaokulu beşincilik derecesiyle ödüllendiriliyor.

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