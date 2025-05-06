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İmam Muhammed Yorulmaz Kalp Krizi Geçirdi

İMAM MUHAMMED YORULMAZ’IN KALP KRİZİ GEÇİRMESİ

İzmir Tire’ye bağlı Musalar Mahallesi’nin imamı Muhammed Yorulmaz (59), Tire Müftülüğünü ziyareti sırasında kalp krizi geçirerek hayata veda etti. Olay, Tire Hükümet Konağı’nda öğle saatlerinde gerçekleşti. İddialara göre, İlçe Müftüsü Abdullah Kır’ı ziyaret eden imam Muhammed Yorulmaz, göğsünde ani bir ağrı hissetti. Bir anda fenalaşarak yere yığılan Yorulmaz için acil yardım çağrıldı.

AMBULANS MÜDAHALESİ

112 Acil Çağrı Merkezi’ne yapılan çağrıyla birlikte ambulans, hızlı bir şekilde olay yerine geldi ve 59 yaşındaki imam, Tire Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Hastanede tüm müdahale çabalarına rağmen, Muhammed Yorulmaz kurtarılamadı. Evli ve iki çocuk babası olan Yorulmaz’ın beklenmedik ölümü, yerel diyanet camiasını ve Musalar Mahallesi’ni derin bir yasa boğdu.

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