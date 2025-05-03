İmam Mustafa Demir, Çocukları Camiye Çekiyor

ÇOCUKLARA CAMİ SEVDİRME PROJESİ

Hatay’da görev yapan imam Mustafa Demir, hayata geçirdiği projeler ile çocuklara camiyi sevdiriyor. Bu örnek davranışıyla büyük takdir toplayan Demir, gelecek nesillere dini değerleri aşılamayı sürdürüyor. İlk göreve başladığında, camiye sadece 4 çocuğun geldiğini söyleyen Demir, şu anda bu sayının 100’e ulaştığını aktardı. Kırıkhan ilçesi İncir Mahallesi Cami imamı olarak 3 yıldır yaptığı görevde, cami cemaatinin çoğunluğunun yaşlılardan oluştuğunu fark eden Demir, gençleri ve çocukları camiye çekmek amacıyla bir dizi etkinlik düzenledi.

ETKİNLİKLER İLE CAMİYE ÇEKİYOR

Çocukların camiye ilgisini artırmak için etkinlikler gerçekleştiren imam Demir, çocuk marketi, sinema ve oyun alanları oluşturarak köydeki çocuklara çeşitli keyifler yaşatıyor. Çocuklara namaz sırasında Allah’ın huzurunda olduklarını öğreten Demir, onların bu süre zarfında sessiz olmalarını sağladığını ve cami cemaatinin durumdan memnun kaldığını belirtti. “Camiye ilk başladığımda çocuklar 4 kişiyken şimdi ise camide 100 çocuğu camiye toplamaya başladık” diyen Demir, çocukların camiyi sevmeleri için önemli adımlar attığını ifade etti.

CAMİ ÇOCUK ALANI VE SINEMA GÜNLERİ

Mustafa Demir, “Buraya ilk geldiğimizde camide çocukların eksikliğini fark ettik. Buna yönelik bir şeyler yapmak istedik. Dini olarak da bunun sorumluluğunu alarak çocuklara yönelik faaliyetler yapmaya çalıştık. Camide çocuk marketi kurarak çocukların camiye gelmesini sağladık. Sonra da arkamızda gördüğünüz cami çocuk alanı yaparak çocukların rahat bir şekilde cami cemaatini rahatsız etmeden oyun oynamaları için arkamızdaki alanı yaptık” dedi. Belirli günlerde çocuklara yönelik sinema günleri düzenlediklerini de vurgulayan Demir, “Sinema günlerinde, bir dini ve bir de normal çizgi film animasyon filmlerini izliyoruz” şeklinde ekledi.

ÇOCUKLARDAN TEŞEKKÜR

Cami imamına teşekkür eden çocuklardan biri olan Bestami Yıldırım, “Bahçede futbol oynuyoruz, eğleniyoruz. Hocamızdan Allah razı olsun. Onun sayesinde müezzin olduk. Buraya namaz kılmaya da geliyoruz” şeklinde konuştu. Diğer bir çocuk olan Berat Nerkis ise “Buraya ilk geldiğimizde namazımızı kılıyoruz. Sonra yiyeceklerimizi alıyoruz. Dışarıda futbol oynuyoruz. Hocamıza çok güzel vakit geçiriyoruz. Burada olmaktan kendimi mutlu hissediyorum. Ben buraya bir seneden beri geliyorum” sözlerini paylaştı.