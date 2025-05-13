İmam Taşdemir: “Gün, Kardeşlik Günü”

BİRİKİM VE KARAR ANI

2017 yılında Diyarbakır’da terör örgütü PKK ile meydana gelen çatışmada şehit olan Özel Harekat Polisi Ahmet Alp Taşdemir’in babası İmam İbrahim Taşdemir, PKK’nın silah bırakma kararını olumlu bir gelişme olarak görüyor. Taşdemir, “Artık gün kardeşlik günü. Gün, birlik ve beraberlik günü. Gün, yaklaşan tehlikelere karşı kenetlenme günü” şeklinde değerlendirmelerde bulundu. Terörsüz bir Türkiye için destek veren İmam Taşdemir, yaşanan sürecin dikkatli bir şekilde izlenmesini arzuladığını belirtti.

ŞEHİT AİLESİNDEN GÖRÜŞLER

Geçtiğimiz hafta PKK, yaptığı kongre sonrasında silahlı mücadeleye son verdiğini açıkladı. Bu açıklama, Türkiye’nin terörle mücadelesinde önemli bir adım olarak değerlendiriliyor. Şehit ailelerinin bu konudaki düşünceleri merak konusuyken, İzmir’in Selçuk ilçesinde yaşayan Taşdemir ailesi de duygularını paylaştı. Oğul Ahmet Alp Taşdemir, 2017 yılında bir operasyonda şehit olmuş ve cenaze namazı babası İmam Taşdemir tarafından kıldırılmıştı. İmam Taşdemir, oğlunun şehadeti sonrası metaneti ile dikkat çekmişti.

ÜLKENİN GELECEĞİ İÇİN BİR ARAYA GELMEK

PKK’nın uzun süredir birileri tarafından desteklendiğini söyleyen İmam Taşdemir, “Vatanımızın, devletimizin ve milletimizin güven içinde yaşamasını arzu ediyoruz” dedi. Devletin attığı adımları önemseyen İmam Taşdemir, “Terörsüz bir Türkiye istiyoruz. Ancak bu uğurda şehit ailelerini üzmemek gerekir” ifadelerini kullandı. Devletin mücadelelerinin arkasında durduklarını belirten Taşdemir, “Huzur ve güven içinde yaşamak için bedel ödemeye her zaman hazırız” diye ekledi.

KENETLENME VE SORUMLULUK

PKK’nın topluma karışmasıyla ilgili de konuşan Taşdemir, dikkatli olunması gerektiğini vurguladı. “Şehitler ölmez, vatan bölünmez” sözlerinin taşıdığı anlamın önemine değinen Taşdemir, teröre bulaşmamış olanların da akılcı davranması gerektiğini belirtti. O, “Artık gün kardeşlik günüdür. Gün, birlik ve beraberlik günüdür” diyerek, herkesin üzerine düşen sorumlulukları yerine getirmesi gerektiğini ifade etti. Taşdemir, evlatlarını şehit edenlerin er geç hesap vereceğini de vurguladı.