İmamın Cesur Müdahalesi Facia Önledi

İMAMIN CESARETLİ MÜDAHALESİ

Tokat’ta bir cami imamı, ani bir şekilde hareket eden aracı elleriyle durdurarak büyük bir facianın önüne geçti. Olay, kent merkezine 10 kilometre mesafede yer alan Taşlıçiftlik Fatih Camii önünde gerçekleşti. Namaz için camiye gelen bir kişi, aracını park ettikten sonra otomobilin kendiliğinden hareket etmeye başladığını fark etmedi. Cami imam hatibi, durumu hemen fark edip hızla müdahale etti ve aracı elleriyle durdurdu. O anlar caminin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

GÜÇLÜ VE CESUR BİR DAVRANIŞ

Olay anına tanıklık eden cemaatten Burhan Koçak, “Bankta oturuyordum, birden hocamızın hızla koştuğunu gördüm. Aracın hareket ettiğini fark ettik. Hocamız tereddüt etmeden koşarak arabayı durdurdu. Eğer müdahale etmeseydi, araç caminin tuvaletlerine çarpacaktı. Gerçekten güçlü ve cesur bir hareketti” şeklinde konuştu. İmamın hızlı refleksi sayesinde herhangi bir kaza yaşanmadı. Bu olayın güvenlik kamerası kayıtları ise sosyal medya platformlarında da büyük ilgi gördü.