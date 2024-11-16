İmamoğlu, Ahmet Türk’ü Ziyaret Etti: Yılmayız!

CHP’YE ATANAN KAYYIM İLE BAŞLAYAN SÜREÇ

Geçtiğimiz haftalarda CHP’li Esenyurt Belediyesi’ne kayyım atanmasıyla birlikte, Belediye Başkanı Ahmet Özer terör soruşturması nedeni ile tutuklandı. Ardından DEM’li Halfeti, Mardin ve Batman belediyelerine de kayyım atandığı bilgisi geldi.

İBB BAŞKANI İMAMOĞLU’NUN ZİYARETİ

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, bugün Mardin Belediye Başkanı Ahmet Türk’ü ziyaret etmek için Mardin’e gitmekte. Kalabalık bir konvoyla karşılanan İmamoğlu, Ahmet Türk’ün 150 yıllık konağının yer aldığı Kasrı Kanco’ya yöneldi. İmamoğlu’nun Türk’ün ayağına gitmesi sosyal medya platformlarında bazı eleştirileri beraberinde getirdi.

AHMET TÜRK’ÜN HAPİS CEZASI

Ahmet Türk hakkında, bilindiği üzere, Ankara 22. Ağır Ceza Mahkemesi’nin 2021/6 esas sayılı Kobani Davası çerçevesinde ‘silahlı terör örgütüne üye olma’ suçuyla 10 yıl hapis cezası verildi. Bunun yanı sıra, Türk hakkında Ankara 14. Ağır Ceza Mahkemesi’nin 2022/142 esas sayılı dosyası kapsamında terör örgütü propagandası yapmaktan bir dava da açılmış durumda.