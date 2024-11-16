“İmamoğlu, Ahmet Türk’ü Ziyaret Etti”

Geçtiğimiz haftalarda CHP’li Esenyurt Belediyesi’ne kayyım atanması ve Belediye Başkanı Ahmet Özer’in terör soruşturması kapsamında tutuklanması olayları dikkat çekti. Ardından DEM’li Halfeti, Mardin ve Batman belediyelerine de kayyım atandığı bildirildi.

İMAMOĞLU’NUN AHMET TÜRK ZİYARETİ

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, terörle iltisaklı Mardin Belediye Başkanı Ahmet Türk’ü ziyaret etmek amacıyla Mardin’e gitti. İmamoğlu, kalabalık bir konvoyla karşılandı ve Türk’ün 150 yıllık konağı olan Kasrı Kanco’ya yöneldi. İmamoğlu’nun Türk’ü ziyaret etmesi sosyal medya üzerinde çeşitli eleştirilere neden oldu.

AHMET TÜRK HAKKINDAKİ SUÇLAMALAR

Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk hakkında, Ankara 22. Ağır Ceza Mahkemesi’nin 2021/6 esas sayılı Kobani Davası çerçevesinde ‘silahlı terör örgütüne üye olma’ suçlamasından dolayı 10 yıl hapis cezası bulunuyor. Bunun yanında, ayrıca Türk hakkında Ankara 14. Ağır Ceza Mahkemesi’nin 2022/142 esas sayılı dosyası kapsamında terör örgütü propagandası yapmak suçundan da bir davanın sürdüğü biliniyor.