İmamoğlu, Ankara’ya gidiyor

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı İmamoğlu, CHP lideri Kılıçdaroğlu ile buluşmak üzere Ankara’ya gidiyor.

Resmi olmayan sonuçlara göre İstanbul’da 25 bin oy farkla seçimi kazandığı açıklanan ancak itiraz süresin dolmasını ve sonuçların resmiyet kazanmasını bekleyen CHP adayı Ekrem İmamoğlu bugün Ankara’ya geliyor.

İmamoğlu ilk olarak CHP Genel Merkezi’nde Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu ile bir araya gelerek, son gelişmeleri değerlendirecek. İmamoğlu daha sonra ise İYİ Parti Genel başkanı Meral Akşener’i ziyaret ederek bir görüşme yapacak. Ekrem İmamoğlu akşam saatlerinde de Ankara seçimini kazanan Mansur Yavaş ile bir araya gelecek ve Yavaş’ı seçim başarısından dolayı tebrik edecek.

TRT