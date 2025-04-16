İmamoğlu, Bahçeli’nin Çağrısını Önemli Buldu

BAHÇELİ’NİN AÇIKLAMASINA CEVAP

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin Ekrem İmamoğlu davasının hızlı bir şekilde karara bağlanması konusundaki çağrısına İmamoğlu’ndan ilk yanıt geldi. Bahçeli, “Şayet zanlı Ekrem İmamoğlu suçsuzsa beratı, değilse tecziyesi maşeri vicdana muvafık halde mutlaka ve olabilecek en kısa sürede temin edilmelidir” şeklinde açıklama yaptı. İmamoğlu ise, “Bahçeli’nin çağrısını önemli buluyorum” dedi.

İMAMOĞLU’NUN TAM METNİ

İmamoğlu, “Aziz Milletim, Ülkeme ve milletime hizmet etme gayretiyle yola çıkan ben ve çalışma arkadaşlarımın mübarek Ramazan ayında, bir sahur vakti evlerimize yapılan şafak operasyonlarıyla gözaltına alınıp, tutuklanmamız maşeri vicdanda kabul görmemiştir. Aziz milletimiz verdiği sarih, sahici, güçlü ve halkı tepkiyle demokrasiye ve iradesine ne kadar bağlı olduğunu hamdolsun bir kez daha göstermiştir. Demokrasiye yapılan bu müdahaleye karşı milletimizin verdiği güçlü tepki, kendi iradesine sahip çıkmanın yanı sıra, giderek artan antidemokratik uygulamalara, yıpranmış adalet sistemimize, milletimizin geleceğini ve gençlerimizin umutlarını karartan ekonomik çöküşe karşı haklı bir feryattır” ifadelerini kullandı.

DEĞERLERİMİZİN ÇÜRÜMESİNE DİKKAT ÇEKTİ

İmamoğlu, “Bizlerin tutuklanmasına karşı milletimizin gerçekleştirdiği şiddetten uzak, her yerde Türk bayraklarının dalgalandığı ve özünde vatan sevgisi olan protestolar, asla ülkemizin yaşadığı kriz, kaos ve kargaşanın sebebi değildir. Bugün Türkiye’ye yaşatılan kriz, kaos ve kargaşanın asıl sebebi yargı eliyle yapılmaya çalışılan darbe girişimidir. Kriz, kaos ve kargaşayı tehdit eden Cumhurbaşkanı Erdoğan’dır” dedi. İmamoğlu, “Yargı eliyle yapılan bu siyasi operasyon; hukuk sistemine güveni zaten zayıf olan milletimizin adalete inancını daha çok sarsmış, kadim değerlerimizin ve kurumlarımızın daha da çürümesine yol açmıştır” diye ekledi.

ADALETİN TEMELLERİNE VURGU

İmamoğlu, “Seçilmiş siyasetçilere karşı şafak vaktinde gerçekleştirilen, hepimizin kutsal bildiği aile düzenini yok sayan uygulamalar ve 35 yıllık diplomanın iptal edilmesine bile varan açık hukuksuzluklar, millet vicdanında ağır hasara neden olmuştur. Ülkemize yaşatılan bu krizin onarılması, milletimizin iradesinin daha fazla saygısızlığa maruz kalmaması ve yargı süreçlerinin gerçek manada siyasetten uzak ve adil biçimde ilerlemesi, ülkemizin geleceği ve milletimizin vicdanı adına elzemdir” dedi.

BİRLEŞİK BİR TÜRKİYE HEDEFİ

İmamoğlu, “Cumhuriyetimizin yeni yüzyılı, milletimizi ayrıştıran ve birliğimizi bozan bu manzara ile değil; içeride terörsüz Türkiye ümidi, dışarıda ise ülkemizin birliğini tehdit eden odaklara karşı mücadele azmi ve gayretiyle girmemiz bir tercih değil, açık bir zarurettir” vurgusunu yaptı.

GÜÇLÜ BİR GELECEK İÇİN ÇABA

“Sn. Bahçeli’nin açıklaması vesilesiyle şunu vurgulamak isterim; Türkiye’nin ekonomi, güvenlik ve adalet gibi ağır beka meseleleri vardır. Beka meselesi olmayan bir Türkiye’ye ulaşmanın yolu ise devleti güçlü ve etkin, milleti müreffeh, yargıyı adil kılmaktan geçmektedir. Toplumun temel haklarına dair bile endişe içinde olduğu, sisteme güvenini neredeyse tamamen kaybettiği bir yerde güçten, refahtan ve adaletten bahsetmek söz konusu dahi olamaz” dedi.

İmamoğlu, “Güçlü, müreffeh ve adil bir Türkiye’ye ulaşmak için ‘hak yemem, hakkımı da yedirmem’ düsturuyla milletimizin hakkını gözeterek zorlu ve uzun bir yola çıktık. Bu yolda bedel de ödesek, cefa da çeksek, milletimize mücadelesi edeceğimizden kimsenin en ufak şüphesi olmamalıdır” şeklinde tamamladı.