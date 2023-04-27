İmamoğlu: Benim sesimi kimse kısamaz

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, 14 Mayıs seçimlerine ilişkin konuştu ve hükümeti sert bir dille eleştirdi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, “Devlet milletine fırça atmaz. Sesim kısık ama bugün düzelir merak etmeyin. Benim sesimi kimse kısamaz. Ben buraya milletin sesi olmaya çıktım, öyle de devam edeceğim” dedi.

İmamoğlu, Çanakkale Biga’da vatandaşlara seslendi. İmamoğlu, “Bu sürecin sonunda baharın geleceğini ve 13. Cumhurbaşkanımız Kemal Kılıçdaroğlu sayesinde yeni bir dönemi başlatacağımızı anlatacağım. Biz 86 milyonluk büyük bir aileyiz. Bizi Allah’ın kulu ayıramaz. Biz tam da o ruhun mayasının atıldığı şehirdeyiz. Biz Çanakkale şehitlerinin torunlarıyız. Bizi hiç kimse ayıramaz. Bu büyük millet demokrasiye susadı, yargı bağımsızlığının kalktığı ortamdan artı kurtulmak istiyor. 5 yıl için karar vereceksiniz. Ekonominin liyakatsiz insanlardan kurtulması için karar vereceksiniz” diye konuştu.

“Millet İttifakı olarak ülke yönetiminde tutarlı, ileri görüşlü bir ekonomi anlayışı gelsin istiyoruz”

İmamoğlu, şu ifadeleri kullandı:

“Türkiye bir kez daha ‘hele bir seçimi kazanalım ondan sonra bakarız yönetimi’ni ve o anlayışı milletçe evine yollayacağız. Bizim hiç kimseyle kavgamız yok. Millet İttifakı olarak ülke yönetiminde tutarlı, ileri görüşlü bir ekonomi anlayışı gelsin istiyoruz. Siyasette varlık nedenimiz, ekonomiyi tekrar ayağa kaldırmak, akılcı politikalarla geleceğimizi teminat altına almak, çocuklarımızın ve gençlerimizin umutsuzluğunu ortadan kaldırmak. Bizim kavgamız bu millete reva görülen fakirlikledir. Milleti ezen enflasyonla, işsizlikle, hayat pahalılığıyla, milleti ezen israfla… Milletin parasını kendi parası gibi görüp çatır çatır harcayan insanlardan sizi kurtaracağız. Türkiye’nin çözülmeyecek hiçbir sorunu yok. Türkiye’nin her sorununu çözeriz. Yapacağımız tek şey liyakatli bir yönetimi göreve getirmek. Biz hazırız buna. Ülkeye huzur getireceğiz. 86 milyon insana hizmet edeceğiz.

Herkes patates-soğan fiyatını dert etmeden manava, pazara gidecek. Vatandaşın sofrasında eti, sütü, peyniri olacak. Öğrencilerimizin üniversiteye gittiğinde burs sorunu, yurt sorunu olmayacak. Okulda ücretsiz yemeği olacak. Bu milletin parası millete yeter. Sen yeter ki bu milletin parasını çarçur etme.

“Onlar yalancı pehlivan”

Bugün karşımıza gelecekler meydan okumaya çalışacaklar, dünyaya da meydan okuyor ya ‘ey ey ey’ diye bağırıyorlar. Bu iş öyle olmaz. Meydan okuma işi değil bu. 21 yıl yönetim, bugün karşımıza gelip hâlâ ‘cek, cak’ diyenler kim biliyor musun? Onlar yalancı pehlivan. Bigalı gerçek pehlivanın kim olduğunu iyi bilir. Bigalı pehlivanı gözünden tanır.

Birleşe birleşe kazanacağız. Kazandıklarımızı bu milletle paylaşacağız, bölüşeceğiz. Milletle konuşurken sen şu partilisin, sen bu partilisin asla demeyeceğiz.

Devlet milletine fırça atmaz. Sesim kısık ama bugün düzelir merak etmeyin. Benim sesimi kimse kısamaz. Ben buraya milletin sesi olmaya çıktım, öyle de devam edeceğim.

Göreceksiniz, ‘yahu biz ne kadar zengin bir milletmişiz ama bunu bizden mahrum bıraktılar ve bir avuç insanla paylaştılar’ diyeceksiniz. Bu memleket, adaletle, liyakatle, zenginlikle buluşacak.

“Devlet, vatandaşına Atatürk gibi bakar”

Bu memleketin nimetleri size açılıyor, 15’inde o kapı size açılıyor. Devlet insanına gücünü göstermez, devlet vatandaşına hiddetli konuşmaz. Devlet vatandaşına yüzü asık bakmaz. Devlet evladına bakar gibi bakar, bir anne gibi, bir baba gibi, Mustafa Kemal Atatürk gibi bakar. “