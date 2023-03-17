İmamoğlu: Bir an önce yola çıkmak zorundayız

İstanbul Yenileniyor Güçlendirme Projesi Tanıtım Toplantısı’nda konuşan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, “İstanbul’da yaşayacağımız böylesi depreme hazırlıksız yakalandığımız anda ne yazık ki ekonomik anlamda bir diz çökme süreci yaşayabiliriz. Milletimize bunu yaşatmayacağız. Bu bir milli güvenlik sorunu haline gelebilir. Bir an önce yola çıkmak zorundayız” dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından İstanbul Deprem Seferberlik Planı ile duyurulan elverişli yapıların güçlendirilmesi projesine, üniversite iş birlikleri ve KİPTAŞ koordinasyonunda başlanıyor. İBB, İstanbul’u depreme dayanıklı hale getirmek için başlattığı ‘Deprem Güçlendirme Projesi’ni düzenlenen basın toplantısıyla tanıttı. Haliç Kongre Merkezi’nde düzenlenen İstanbul Yenileniyor Güçlendirme Projesi Tanıtım Toplantısı’na İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ve KİPTAŞ Genel Müdürü Ali Kurt da katıldı.

Toplantıda 6 Şubat’ın herkes için bir yol ayrımı olduğunu belirten İmamoğlu, “Ya depreme hazırlık konusunda eskisi gibi davranacağız ya da yeni bir yola gireceğiz. 99 depreminden bu yana birçok konuda yol ayrımı diye tariflediğimiz süreçlerde ne yazık ki işin hakkını veremedik. Verseydik 11 ilimizi etkileyen depremde on binlerce canımızı yitirmezdik. Bu içimizi yakıyor, yaksın. Yakıcı tarafı bizim gibi sorumlu insanların içinden hiç çıkmasın. Çıktığı an eskisi gibi ihmallerle karşı karşıya kalırız. İşin ciddiyetini kavrayamayan, bu konuyu hala siyasi rant imkanı seçim malzemesi olarak gören kim var ise bilsin ki yeni felaketlerin ve ihmallerin yolunu açıyor. Bilimin önerdiği somut çözümler etrafından birleşme ve mutlaka hızlanmak zorundayız. Zaman kaybedemeyiz. İcracı, yatırımcı ve pratik olmak zorundayız, iş birliği içinde olmak zorundayız. Sorumluluk sahibi hiçbir kişi ve kurum olamaz” diye konuştu.