İmamoğlu Çağlayan Adliyesi’ne Sevk Edildi

İBB BAŞKANI EKREM İMAMOĞLU ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Terör ve yolsuzluk soruşturmaları çerçevesinde gözaltına alınan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, emniyetteki ifade işlemlerinin tamamlanmasının ardından Çağlayan Adliyesi’ne götürüldü. İmamoğlu’nun savcılıkta ifadeleri sona erdi. Soruşturma dahilinde toplam 91 kişinin ifadesine başvuruluyor. İmamoğlu’nun hakim karşısına ne zaman çıkacağı ise merak ediliyor.

SAVCI DEĞERLENDİRMELERİ BAŞLIYOR

Çağlayan Adliyesi’nde gelişmeleri izleyen CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, saat 2 civarında savcıların karar vermeye başlayacağını düşündüğünü belirtti. Tanrıkulu, “Çağlayan’da Başsavcı vekilinin koordinasyonunda birçok savcı görevlendirildiği için ifadeler hızla tamamlandı. Avukatlara verilen bilgiye göre; saat 02.00 gibi ifadeleri alan savcılar bir araya gelip değerlendirme yaparak Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilecek. Kimler adli kontrol ile serbest bırakılacak, bunun kararını verip taleplerini yazacaklar. Çok sayıda Sulh Ceza Hakiminin görevlendirildiği bilgisini de aldık; sabaha karşı buradaki durum ortaya çıkacaktır. 91 kişi adliyede olduğu için birçok savcı görevlendirilmiş durumda. Hızlı bitmesi de arzulanıyor. Türkiye bu kararı bekliyor ve gerilimin daha fazla büyümemesi açısından böyle bir yol izlenmiş olabilir” ifadelerini kullandı.