İmamoğlu, CHP’den Adaylık Başvurusunu Yaptı

İMAMOĞLU’NDAN CUMHURBAŞKANI ADAYLIĞI BAŞVURUSU

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Cumhuriyet Halk Partisi’nde (CHP) cumhurbaşkanı adayı olabilmek için gerekli olan ön seçim başvurusunu yaptı. Bu başvuru, İmamoğlu’nun avukatı Mehmet Pehlivan tarafından gerçekleştirildi. Pehlivan, İmamoğlu’nun adaylık belgelerini CHP Seçim ve Parti İçi Hukuk İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gül Çiftçi’ye sundu. Başvuru sırasında CHP İstanbul Milletvekili Turan Taşkın Özer de Pehlivan’a eşlik etti. Bunun yanı sıra, geçtiğimiz hafta CHP’li 21 il belediye başkanı İmamoğlu’na “Cumhurbaşkanı adayı ol” çağrısı yapmıştı. Cumhurbaşkanı adayı olabilmek için en az 20 milletvekilinin imzası gerektiği biliniyor. Şu ana kadar 100’den fazla milletvekilinin İmamoğlu’nun adaylığı için imza attığı aktarılıyor. Meclis’te toplanan imzalar, 22 Şubat Cumartesi günü gerçekleştirilmesi planlanan Merkez Yönetim Kurulu’na (MYK) sunulacak. Ayrıca, cumartesi günü CHP’nin 23 Mart’ta yapılacak ön seçimde yarışacak cumhurbaşkanı adayları ilan edilecek.

İMAMOĞLU’NUN PAYLAŞIMI

Ekrem İmamoğlu, başvuru evrakına imza attığı anları sosyal medya hesabında paylaştı. İmamoğlu, mesajında şu sözlere yer verdi: “Bugün yeni bir başlangıcın ilk adımını atarak, mensubu olmaktan onur duyduğum Cumhuriyet Halk Partisi’nin Cumhurbaşkanı Adayı olmak için resmi müracaatımı yaptım. İnsanca yaşamayı hak eden, özgürlüğe, adalete, refaha ve birlik olmaya hasret milletimizle bir yolculuğa çıkıyoruz. Devletimizi demokratik ve güçlü, milletimizi zengin ve huzurlu, vatandaşlarımızı eşit ve özgür kılma yolculuğuna çıkıyoruz. Parlamenter demokrasi, güçler ayrılığı ve denge denetleme mekanizmalarını en kısa zamanda hayata geçireceğiz.”

EŞİTLİK VE ADALET VURGUSU

İmamoğlu, mesajında ayrıca “Demokratik katılımı önceleyeceğiz. Milletimizin kaygılarını, endişelerini giderecek, hep birlikte umudu ve gelecek hayallerini ayağa kaldıracağız. Adaleti iktidarın değil mülkün temeli kılacak, devletin kurumlarını, bilimi, sanatı, sporu, medyayı partizanlıktan kurtaracak, rakiplerimizi düşman görmeyecek, siyasi rekabeti milletin huzurunda adil, medeni ve mertçe bir yarışa dönüştüreceğiz. Ülkemize, birliğimize, dirliğimize ve güçlü Türkiye hedefine hep birlikte sahip çıkacağız. Çok çalışacağız, çok kazanacağız, adil paylaşacağız. Milletçe bereketimizi artıracağız. İnanç ve umutla yürüyeceğimiz bu mücadelede asla yorulmayacağız ve asla vazgeçmeyeceğiz. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ve şehitlerimizin emaneti Cumhuriyetimiz’i ikinci yüzyılında bir yıldız misali parlatacağız. Milletimizin güçlü katılımı ve dualarıyla, yolumuz açık olsun.” ifadelerini kullandı.