İmamoğlu: “CHP’den Erken Aday Belirleme Kararı”

İMAMOĞLU’NUN CANLI YAYINDAKİ DEĞERLENDİRMELERİ

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, katıldığı bir canlı yayın programında çeşitli konular üzerine değerlendirmelerde bulundu. İmamoğlu, İstanbul’daki Kent Lokantası ziyareti sonrasında Vedat Milor hakkında başlatılan soruşturmayla ilgili, “Burası bir ticarethane değil, bir hizmet. Torununun, çocuğunun bile cebine para koyamayan emekli 40 lira ile dışarıda 250 liraya yiyemeyeceği bir yemeği yiyor. Bu zavallılık” ifadesini kullandı. Milor’un çalışmaları için duyduğu hayranlığı dile getiren İmamoğlu, onun bu dönemde verdiği hizmetin değerine dikkat çekti.

CHP’NİN ADAYLIK SÜRECİ VE ÖN SEÇİM

İmamoğlu, CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı için ön seçim sürecinin başlatılmasıyla ilgili olarak, partinin tarihi bir demokrasi devrimi yaptığını belirtti. “Ben mecbur muyum YSK’nın kararını beklemeye” diyen İmamoğlu, geçmiş genel seçimlerdeki deneyimler üzerinden bu süreçte daha önce kaybettikleri seçimlerdeki hatalara değindi. 2023 seçimlerinde 6 partinin ittifak kurarak daha farklı bir yol haritası izlediğini dile getiren İmamoğlu, erken aday belirlemenin önemine vurgu yaptı. Adayların derslerine çalışacaklarını ifade etti.

İMAMOĞLU’NUN AÇIKLAMALARI VE GÜNDEM

Son günlerde artan saldırılara karşın yine de mücadeleye devam edeceğini söyleyen İmamoğlu, birbirine zarar vermeyen bir sistem kuracaklarını belirtti. İmamoğlu, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın cumhurbaşkanı adaylığına dair görüşleri üzerine, Yavaş’ın geçerli bir görüş belirttiğini ve CHP’nin adayı ile ilgili tartışmaların gereksiz olduğunu ifade etti. Yavaş’la ilgili olarak, “Ben partimin bu yolculuğuna ve adayına asla zarar verecek bir şey yapmam” dedi.

EĞİTİM VE DİPLOMA İDDİALARI ÜZERİNE

Girne Amerikan Üniversitesi’nden İstanbul Üniversitesi’ne yatay geçişine dair usulsüzlük iddialarını cevaplandıran İmamoğlu, gerekli belgelerinin tamam olduğunu ve bu konunun uzatıldığını belirtti. “Millet benim diplomamla uğraşıyor. Bütün belgelerimizi avukat arkadaşlarımız çalıştılar ve sundular” dedi. İmamoğlu, bu süreçte kendisine yakın olan kişilerin mal varlıklarına el konmasına da tepki gösterdi.

BARIŞ VE KÜRT SORUNU ÜZERİNE DÜŞÜNCELER

Terörsüz Türkiye süreci hakkında ise şunları söyledi: “Her zamankinden fazla kardeşliğe ihtiyacımız var. Biz, her zaman terörün karşısında olduk. Barışa yönelik her adımı destekleriz.” Bahçeli’nin başlattığı sürece değinen İmamoğlu, iktidarın bu konudaki tutumunun şeffaf olmaması gerektiğini ifade etti. “Bu iktidar Meclis’i her ne kadar işlevsiz hale getirmişse de TBMM milletin temsil edildiği yerdir” diyerek süreçlerin mutlaka Meclis bünyesinde yürütülmesi gerektiğini belirtti.

SURİYE SORUNU VE TÜRKİYE’NİN ROLÜ

Suriye’deki gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulunan İmamoğlu, “Milli meselelere siyaset alet edilmemeli” dedi. Türkiye’nin Suriye meselesinde daha aktif olması gerektiğini ifade eden İmamoğlu, Türkiye’nin uluslararası toplantılarda sandalyesiz kalmaması gerektiğini vurguladı. Bunun yanı sıra, Türkiye’nin tarihi bağlarının ve ilişkilerinin önemine değindi.