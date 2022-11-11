İmamoğlu davasında gelişme

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, YSK üyelerine hakaret ettiği iddiasıyla hakkında açılan dava ertelendi.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun YSK üyelerine hakaret ettiği iddiasıyla yargılandığı dava, bir kez daha ertelendi. Duruşma 14 Aralık’ta görülecek.

‘Yüksek Seçim Kurulu (YSK) üyelerine hakaret”ten yargılanan İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’na yönelik davanın 14 Aralık’a ertelendiği açıklandı.

İBB Başkanı İmamoğlu’nun, 2019’daki yerel seçimler sırasında “YSK üyelerine hakaret ettiği” gerekçesiyle başlayan yargılanmasına bugün İstanbul Anadolu Adliyesi 7. Asliye Ceza Mahkemesi’nde devam edildi.

KARAR ÇIKMADI, DURUŞMA ERTELENDİ

Ekrem İmamoğlu’nun duruşmaya katılmadığı öğrenildi. Karar çıkmazken, bir sonraki duruşma 14 Aralık’a ertelendi.

Hakkında 1 yıl 3 ay 15 günden 4 yıl 1 aya kadar hapis cezası talep edilen İmamoğlu, kendisine iki yıldan fazla bir ceza verilmesi halinde ‘‘siyaset yasağı’’ ile karşı karşıya kalabilir.

BAKAN SOYLU’DAN İMAMOĞLU HAKKINDA SUÇ DUYURUSU

Öte yandan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ekrem İmamoğlu hakkında kişilik haklarına saldırıda bulunduğu iddiasıyla suç duyurusunda bulundu.