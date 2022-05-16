İmamoğlu dolandırıcıların hedefi oldu

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nu dolandırmaya çalışan ekipler yakalandı.

Kendisini Yargıtay Başsavcısı ve HSYK üyesi olarak tanıtarak, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nu dolandırmaya çalışan şahıs ekipler tarafından yakalandı.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu bir dolandırıcının hedefi oldu. Cep telefonundan İmamoğlu’nu arayarak kendini HSYK üyesi olarak tanıtan B.B., İBB Başkanı’ndan Antalya’da bir büfe yeri için aracılık etmesini istedi.

Aynı kişi bir süre sonra İmamoğlu’nu bir kez daha arayıp kendini bu kez Yargıtay Başsavcısı H.E. olarak tanıttı ve tekrar aynı talepte bulundu. İBB Başkanı İmamoğlu kendisini bir dolandırıcının aradığını anlayarak harekete geçti ve konuyu savcılığa taşıyarak başvuruda bulundu.

İstanbul Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, kendisini HSYK ve Yargıtay Başsavcısı olarak tanıtarak İmamoğlu’nu dolandırmaya çalışan kişinin kimliğini tespit etti.

4 AYRI SUÇTAN KAYDI OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI

4 suç kaydı olan Hakan B. (52) gözaltına alındı. Hakan B.’nin sevk edildiği adli makamlarca adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı öğrenildi.