İmamoğlu Duruşması 12 Haziran 2025’te

İMAMOĞLU’NUN DURUŞMA TARİHİ BELLİ OLDU

İmamoğlu hakkında açılan dava çerçevesinde, ilk duruşmanın tarihi ve saati ilgili resmi makamlarca açıklanmış oldu. Özellikle sosyal medya üzerinde sıklıkla sorulan “Ekrem İmamoğlu’nun duruşması ne zaman, saat kaçta?” sorusuna artık net bir yanıt var. Yargı sürecine dair detaylar netleştikçe, siyasi ve hukuki tartışmalar gündemde yer alıyor. Bu aşamada en çok merak edilen başlık yine “Ekrem İmamoğlu’nun duruşması ne zaman, saat kaçta?” sorusu oluyor. İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun, bilirkişi S.B.’ye yönelik sözleri nedeniyle açılan davanın ilk duruşması, 12 Haziran 2025 Çarşamba günü saat 10:30’da Silivri’deki Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu kampüsündeki duruşma salonunda yapılacak.

Ayrıca, İmamoğlu’nun İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek’e yönelik ifadeleri nedeniyle açılan ikinci duruşma ise, 16 Haziran 2025 Pazartesi günü İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi’nde gerçekleştirilecek. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca düzenlenen iddianamede, İmamoğlu’nun 27 Ocak tarihinde yaptığı basın toplantısında, kamu davalarında görev yapan bilirkişilerden birini hedef gösterdiği iddia edilerek resen soruşturma başlatıldığı belirtildi. İddianamede, ifadesine yer verilen bilirkişi S.B, İmamoğlu’nun açıklamalarıyla ilgili çeşitli basın yayın organları ve sosyal medyada isminin yayımlandığını ve karalama kampanyasına maruz kaldığını ifade etti.

S.B, şimdiye kadar hiçbir hukuksuz işe imza atmadığını ve hem CHP hem de diğer partilere ilişkin pek çok davada bilirkişilik yaptığını dile getirdi. İddianameye göre, İBB Başkanı İmamoğlu’nun basın toplantısında, bilirkişinin yer aldığı bazı soruşturma ve kovuşturmalara değindiği belirtildi. Bu durumun, bilirkişilerin ve yargı organlarının bağımsızlığına yönelik olumsuz bir kamuoyu oluşturma amacı taşıdığı değerlendirildi. Bu şekilde oluşturulacak kamuoyu baskısıyla İstanbul Adliyesi ve diğer adliyelerde görülen soruşturmaların etkilenme çabasına yönelik olduğu öne sürüldü. İddianamede İmamoğlu hakkında “yargı görevi yapanı, bilirkişiyi veya tanığı etkilemeye teşebbüs” suçundan 2 yıldan 4 yıla kadar hapis cezası talep edildi. Bunun yanı sıra, Türk Ceza Kanunu 53. maddesinin 1. fıkrası gereği İmamoğlu’nun kamu görevinden yoksun bırakılması talep edildi.