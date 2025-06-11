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İmamoğlu Duruşmaya Katılmama Kararı Aldı

İMAMOĞLU’NUN DURUŞMASI

Yolsuzluk soruşturması çerçevesinde yaklaşık 2,5 aydır Silivri’deki Marmara Cezaevi’nde tutuklu bulunan Ekrem İmamoğlu, 27 Ocak’ta “Turpun Büyüğü” isimli basın toplantısıyla ilgili açılan davada ilk duruşmaya hazırlanıyor. Dava, kamuoyunda “bilirkişi davası” olarak bilinmekte. Duruşma, Silivri’deki Marmara Cezaevi duruşma salonunda gerçekleştirilecek.

DURUMDAKİ GELİŞMELER

İmamoğlu’nun hakim karşısına çıkması beklenirken, dikkat çeken bir gelişme ortaya çıktı. İmamoğlu ve avukatları duruşmaya katılmama kararı aldı. Bu durum, duruşmanın nasıl şekilleneceği konusunda merak uyandırıyor.

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