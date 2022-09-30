İmamoğlu duyurdu! 27 bin TL promosyon

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, belediye çalışanlarına 27 bin TL promosyon verileceğini duyurdu.

Banka promosyonlarının ardından kurumlarda tek tek promosyon tutarlarını açıklamaya başladı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi çalışanlarına güzel haberi İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu sosyal medya hesabından çalışanlarına tek seferde 27 bin TL promosyon verileceğini duyurdu.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi maaş promosyonu haberini İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu duyurdu. İBB’den çalışanlarına tek seferde 27 bin liralık maaş promosyonu ödemesi yapılacak.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda “Çalışanlarımızın refahı için yoğun çalıştık ve iyi bir sonuca ulaştık. İBB ve iştirak şirketleri çalışanlarımızın hesabına tek seferde 27.000 TL maaş promosyonu yatırılacaktır. Hayırlı olsun.” İfadelerini kullandı.