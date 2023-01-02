İmamoğlu: Elinizi derhal yargıdan çekin

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, yargılandığı dava hakkında konuştu ve iktidara yüklendi.

İmamoğlu iktidara seslendi: Elinizi yargıdan derhal çekin, cesaretiniz varsa çıkın sandıkta mücadelenizi verin

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, hakkında verilen hapis ve siyasi yasak kararını hatırlatarak iktidara seslendi.

Benim görevimin bitimine 14 ay gibi bir zaman dilimi kaldı. Biraz daha bekleyip yerel seçimlerde çok çalışarak bizi belki yenilgiye uğratma konusunda erdemli bir süreci otaya koyup yönetime gelmeyi düşünebilirlerdi. Normal olması gereken de buydu. Böylece kendilerini rezil etmemiş olurlardı. Ama aceleleri var, mecburiyetleri var. Şunu görüyorlar yerel seçimlerden önce İBB’nin yönetimini ele geçiremezlerse İstanbullunun bir daha o görevi onlara vermeyeceğini bugünden görüyorlar. Onun için sandıkta yenemeyecekleri bu anlayışı bu süreci başka türlü nasıl alt ederiz, nasıl ortadan kaldırırız bakış açısıyla hareket ediyorlar.”

Ben bu kötü uygulamaları yapanları bir kez daha uyarıyorum, sonucu belli bir yolda yaptığınız bu yanlışlarla bir çıkmaz sokağa girmek üzeresiniz. Mertlikten yiğitlikten nasibini almamış bu yöntemleri derhal bırakmalısınız. Elinizi yargıdan derhal çekin. Yargıyı bağımsız bırakın. Derdinizi sandıkta halledecek kadar cesaretiniz varsa çıkın sandıkta mücadelenizi verin, hukuksuz davranışlarla değil.”