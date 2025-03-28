Gündem

İmamoğlu Eylemlerinde 74 Kişilik İddianame Hazırlandı

imamoglu-eylemlerinde-74-kisilik-iddianame-hazirlandi

İSTANBUL’DA TUTUKLAMA SONRASI PROTESTOLAR

Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanmasının sonrasında İstanbul’un Saraçhane bölgesinde toplanan grupların gerçekleştirdiği eylemler kontrolden çıktı. Provokatif eylemler sırasında kamu mülklerine zarar verildiği gözlemlenirken, birçok şehirde de polis ekiplerine yönelik saldırılar meydana geldi. CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in yapmış olduğu boykot çağrılarının ardından sokaklara inen marjinal gruplar, kamu düzenini tehdit eden taşkınlıklara neden oldu.

EYLEMLERE YÖNELİK GÜVENLİK ÖNLEMLERİ

Sokak olaylarının asayişinin sağlanması için gerekli tüm önlemleri alan emniyet güçleri, kanuna aykırı faaliyetlerde bulunan gruplar içerisindeki şüphelilerin kimlik ve adres bilgilerini tek tek tespit etti. Provokatif eylemlere katılan çok sayıda kişi de gözaltına alındı.

Protestolara katılan bireylere yönelik savcılık tarafından ilk iddianame hazırlandı. Bu kapsamda provokatif eylemlere karışan 74 kişi hakkında 3’er yıla kadar hapis cezası talep ediliyor.

ÖNEMLİ

Gündem

Denizde Kaybolan Alman Gurbetçi Camiide Bulundu

Almanya'dan Düzce'ye akraba ziyareti için gelen bir kişi, denizden çıkmayarak kayboldu. Üç kilometre uzaktaki bir camide bitkin halde bulundu.
Gündem

Alman Gurbetçi Plajda Kayboldu, Camide Bulundu

Almanya'dan Düzce'ye gelen bir kişi, denizde kaybolduktan sonra üç kilometre uzaktaki camide bitkin halde bulundu. Olay, yerel halkı ve sağlık ekiplerini alarma geçirdi.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.