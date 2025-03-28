İmamoğlu Eylemlerinde 74 Kişilik İddianame Hazırlandı

İSTANBUL’DA TUTUKLAMA SONRASI PROTESTOLAR

Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanmasının sonrasında İstanbul’un Saraçhane bölgesinde toplanan grupların gerçekleştirdiği eylemler kontrolden çıktı. Provokatif eylemler sırasında kamu mülklerine zarar verildiği gözlemlenirken, birçok şehirde de polis ekiplerine yönelik saldırılar meydana geldi. CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in yapmış olduğu boykot çağrılarının ardından sokaklara inen marjinal gruplar, kamu düzenini tehdit eden taşkınlıklara neden oldu.

EYLEMLERE YÖNELİK GÜVENLİK ÖNLEMLERİ

Sokak olaylarının asayişinin sağlanması için gerekli tüm önlemleri alan emniyet güçleri, kanuna aykırı faaliyetlerde bulunan gruplar içerisindeki şüphelilerin kimlik ve adres bilgilerini tek tek tespit etti. Provokatif eylemlere katılan çok sayıda kişi de gözaltına alındı.

Protestolara katılan bireylere yönelik savcılık tarafından ilk iddianame hazırlandı. Bu kapsamda provokatif eylemlere karışan 74 kişi hakkında 3’er yıla kadar hapis cezası talep ediliyor.